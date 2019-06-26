Edinilen bilgiye göre Antalya’dan bir şahıs, internet üzerinden gördüğü Kocaeli’de satılık konteyner ilanından iletişime geçtiği şahsa 3 bin TL kapora gönderdiği ve konteyneri alamayarak dolandırıldığı şikayeti üzerine polise giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine inceleme başlatan Kocaeli Asayiş Şube Yandol Büro Amirliği ekipleri, ilan üzerinden şahsın H.Ö. (26) olduğunu tespit etti. Kimliği belirlenen şüpheli, İzmit’te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı. Emniyete götürülen şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği Kocaeli Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bugün 23:04 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 23:05 TSİ
Hayali konteyner satıcısı tutuklandı
Kocaeli’de internet üzerinde sahte ilan vererek konteyner satma vaadi ile vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz