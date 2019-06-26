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Avrupa Konseyinin yeni Genel Sekreteri belli oldu

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri seçildi.
Avrupa Konseyinin yeni Genel Sekreteri belli oldu mask
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Türkiye'nin de üyesi olduğu Strazburg merkezli Avrupa Konseyinin Genel Sekreterliğine Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric seçildi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada, ilk turda, kullanılan oyların 159'unu alan Buric, 105 oyun çıktığı Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders'i geride bırakarak Genel Sekreterlik görevine seçildi. Buric, Thorbjorn Jagland’dan devralacağı sekreterlik görevine 18 Eylül'de başlayacak. Norveçli Jagland, 2009’dan bu yana Konseyin Genel Sekreteri olarak görev yapıyordu.

Bugün 23:07 TSİ AA - Dünya

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