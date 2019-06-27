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Eyfel’in çevresini plaja çevirdiler

Fransa’da etkili olacak kavurucu sıcaklardan bunalanlar Eyfel Kulesi’nin civarındaki belediye havuzlarına girerek serinledi.
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Kuzey Afrika’dan gelen sıcak hava dalgasının vurduğu Fransa’da termometreler 37 dereceyi gördü. Ülkenin büyük bir kısmında etkili olan kavurucu sıcaklar günlük hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Özelikle başkent Paris’te sıcak havadan bunalan Parisliler serinlemek için her yolu denedi. Sıcak hava sebebiyle kafeler ve sokaklar boş kalırken, bazı Parisliler ise Eyfel Kulesi’nin çevresindeki belediye havuzlarına girerek serinlemeyi denedi. Eyfel civarındaki havuzlarda serinleyenler, havuza girmenin yanı sıra adeta tatildeymişçesine güneşlendi.

Öte yandan Paris’te bazı ilk ve ortaokulların geçici olarak tatil edilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’na müracaat edildiği öğrenildi. Milli Eğitim Bakanlığı bazı okul yönetiminden ve öğrenci velilerinin isteklerine okulların hava sıcaklığından etkilenmeyecek şekilde dizayn edilmiş olduğunu belirtmesine rağmen, öğretmenler, 2015 yılında, Paris’teki bazı okullarda, çocuklar aşırı sıcaklıklara dayanabilmek için okul bahçesinde kendilerini su hortumu tutarak serinlemek zorunda kaldıklarını anımsattı.

Veliler ise okullardaki alt yapının bu konuda yetersiz olduğunu iddia etti. Benzer şekilde, öğrenci velileri federasyonu olan CIPF, Pazartesi günü yayımladığı bir bildiride okulların geçici olarak tatil edilebileceğini desteklediklerini belirtti. Fransa’da geçtiğimiz yıllarda yaşanılan aşırı Sıçaklar sonucu çoğunluğu 90 yaş üzeri kişilerin oluşturduğu yüzlerce kişinin hayatını kaybetmişti.

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