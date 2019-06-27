Kocaeli'ye yeni müftü atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

5 İLE MÜFTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile 5 ile müftü atanmasına ilişkin Atama Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Ankara İl Müftülüğüne Kocaeli İl Müftüsü Yusuf Doğan, Bartın İl Müftülüğüne Abdülcelil Çakar, Kocaeli İl Müftülüğüne Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan, Manisa İl Müftülüğüne Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Van İl Müftülüğüne ise Ömer Keskin getirildi.

Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

4 KURUMA İLİŞKİN KARARLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası bulunan Atama Kararları'nın devamında ise Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ile Türkiye Petrolleri A.O. kurumuna ilişkin Atama Kararları da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama Kararları'na gore, Kültür ve Turizm Bakanlığında boş olan, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne Gökhan Yazgı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcılığına İsmail Karaman, Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Yahya Coşkun, Telif Hakları Genel Müdür Yardımcılığına Fatoş Altunç, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Nihat Umut Döktür'ün ataması yapıldı.

Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığında, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Murat Gürül, Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Nurpınar Tente Ödemiş, Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan ise görevlerinden alındı.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne ilişkin Atana Kararlarına göre, açık bulunan Hukuk Müşavirliğine Selami Korkmaz atanırken, Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine de Edip Müyesseroğlu'nun yeniden atanmasına karar verildi.

Ayrıca, Karara göre, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Güneydoğu Anadolu (Diyarbakır) Bölge Müdürü Ekrem Tosun da 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince görevinden alındı.

SİNAN CİHAN KİMDİR?

25.12.1958 tarihinde Gebze’nin Çerkeşli Köyünde doğdu. İlk ve ortaokulu köyünde okuyup 1979 yılında İstanbul Fatih İmam Hatip Lisesini bitirdi. 1983 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Askerliğini yedek subay olarak yaptıktan sonra 15.06.1987 yılında asker dönüşü Bakırköy Müftülüğünde İmam-Hatip olarak göreve başladı. 12.12.1988 tarihinde 30 ay süreli İstanbul Haseki Eğitim Merkezinde 6.Dönem Müftü ve Vaizler İhtisas Kursuna katılmış ve 1990-1991 yılları arasında Posof , 1991-1995- yılları arasında İnebolu , 1995-1996 yılları arasında Armutlu İlçe Müftülükleri ile , 1996-1998 yıları arasında Yalova İl Müftü Yardımcılığı, 1998-2001 yılları arasında Sarıyer ilçe Müftüsü, 2001 yılında Sivas İl Müftüsü ve 2006 yılında Sakarya İl Müftülüğü görevini sürdürmekte iken, 20.06.2011 tarihinde de Manisa İl Müftüsü olarak atandı.