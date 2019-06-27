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22 yaşında kaza kurbanı oldu

İzmit'te Milli İrade Meydanı’nda otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Kadir Kaçar 18 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti.
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Kaza, 8 Haziran 2019 tarihinde gece saatlerde İzmit Milli İrade Meydanı mevkiinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı yönünden gelerek Ömer Türkçakal Bulvarı yönüne giden Muhammet Enes M. yönetimindeki 34 BA 7080 plakalı otomobil, kavşakta Kadir Kaçar yönetimindeki 34 EN 4639 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

AĞIR YARALI

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Kadir Kaçar yola savrulurken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kadir Kaçar, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü Muhammet Enes M. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazanın ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen otomobil sürücüsü Muhammet Enes M. serbest kalırken Kocaeli Devlet Hastanesi'nde 18 gündür yaşam savaşı veren 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü Kadir Kaçar, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.  Kartepe ilçesinde yaşayan Sevim ve Rahim Kaçar çiftinin 2 çocuğundan biri olduğu öğrenilen Kadir Kaçar'ın, kazadan hemen önce askerlik görevini tamamlayarak geri geldiği öğrenildi. Kadir Kaçar’ın cenazesi bugün (Perşembe) öğle namazına müteakip Köseköy Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası memleketi Afyon'da toprağa verilecek. 

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