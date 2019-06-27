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Erzurum Valisi: Kadınlarımız çobanla evlenmiyorlar, bizde ismini değiştirip 'sürü yöneticisi' koyduk

Erzurum Valisi Okay Memiş'in "Hayvancılıkla uğraşıyor diye kadınlarımız çobanla evlenmiyor. Bu nedenle ismini değiştirip 'sürü yöneticisi' koyduk" dedi.
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Hayvancılığın bel kemiği olan çobanlar, resmiyette Erzurum'da farklı bir isimle anılıyor. Erzurum Valisi Okay Memiş, kadınların çobanlarla evlenmek istememeleri nedeniyle çobanlık mesleğinin ismini sürü yöneticisi olarak değiştirildiğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı'nda projeleriyle dereceye girenlere sertifikaları verildi. Programların tanıtımından sonra konuşan Vali Okay Memiş, kadınların çobanlık yapanlarla evlenmediğini söyledi.

"ÇOBAN DİYE EVLENMİYORLAR BU NEDENLE ADINI DEĞİŞTİRDİK"

Vali Memiş, "Hayvancılık ile uğraşıyor diye hanımefendiler bizim çiftçimizle evlenmiyor. Çoban diye evlenmiyorlar, bu nedenle adını değiştirip 'sürü yöneticisi' koyduk. Helal lokma kazanmak suç mu? Hekimler psikologlar hep şunu söylüyor: 'Doğaya çıkın, toprakla uğraşın'. Eksiklikler varsa devlet olarak biz giderelim ama biz köylerdeki yaşamın devam etmesini istiyoruz. Yine gelip şehrin mekanlarından yararlanın ve tatilinizi yapın ama üretimden vazgeçmeyelim" dedi. DHA

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