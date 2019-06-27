Alınan bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi'ndeki bir galeride bulunan lüks bir otomobil, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı. Sesleri duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kurşun isabet eden otomobilde inceleme yaptı. Ekipler incelemeyi tamamladıktan sonra olay yerinden ayrıldı. İlk kurşunlamanın üzerinden bir süre geçmesinin ardından aynı araç tekrar kurşunlandı. Olay yerine gelen polis ekipleri araca 2 kurşunun daha isabet ettiğini belirledi. Şüpheli ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Gebze'de otomobil kurşunlama!
Gebze'de park halindeki otomobil, aralıklarla iki kez kurşunlandı.
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Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz