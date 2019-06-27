Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:26 TSİ- Asayiş G: Bugün 11:50 TSİ

Yanarak yaralanmıştı, acı haber geldi!

Körfez Yarımca Mimar Sinan Mahallesi’nde oturan ve şoförlük yapan Ali Cankesen (30), 3 gün önce Sakarya-Bilecik Karayolu’nda yanan kamyonunu söndürmek isterken ağır şekilde yanarak yaralandı. Cankesen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

3 GÜN SONRA VEFAT ETTİ

Alınan bilgilere göre, Sakarya’ya kimyasal yük taşıyan Ali Cankesen’in kullandığı kamyon park halinde olduğu sırada alev aldı. Yangına müdahale eden ve ağır şekilde yanan Ali Cankesen, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi’ne sevk edildi. 3 gün yanık ünitesi yoğun bakım bölümünde yaşam mücadelesi veren Ali Cankesen, dün akşam saatlerinde vefat etti.

CENAZE BUGÜN

Evli ve 2 yaşında bir çocuk sahibi olan Ali Cankesen, bugün (Perşembe) Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Körfez Merkez Mezarlığında toprağa verilecek. Ali Cankesen, Körfez Belediye Meclis Üyesi Enver Okan ve ilçenin tanınmış isimlerinden olan Mahmut Okan’ın da akrabası idi.

Bugün 10:26 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Kocaelili aile tatil yolunda kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı mask
Kocaelili aile tatil yolunda kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı
TEM Otoyolu'nda otomobilin çarpıp kaçtığı Suriyeli öldü mask
TEM Otoyolu'nda otomobilin çarpıp kaçtığı Suriyeli öldü
LGS sınavından düşük not aldığı için intihar eden çocuk toprağa verildi mask
LGS sınavından düşük not aldığı için intihar eden çocuk toprağa verildi
LGS sonucu ölüm getirdi! mask
LGS sonucu ölüm getirdi!
Babasıyla tartışan çocuk 3. kattan atlayarak ağır yaralandı mask
Babasıyla tartışan çocuk 3. kattan atlayarak ağır yaralandı
Otomobille çarpışan motosiklet ikiye bölündü: 2 ağır yaralı mask
Otomobille çarpışan motosiklet ikiye bölündü: 2 ağır yaralı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak mask
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak
Kocaelili başpehlivan Tanju Gemici, Gebze'deki güreşte dışlandı mask
Kocaelili başpehlivan Tanju Gemici, Gebze'deki güreşte dışlandı
Kocaelili aile tatil yolunda kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı mask
Kocaelili aile tatil yolunda kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı
92 oy alan bağımsız aday İstanbul’daki sonuca itiraz etti! mask
92 oy alan bağımsız aday İstanbul’daki sonuca itiraz etti!
Şevki Yılmaz'ın damadı müdür oldu mask
Şevki Yılmaz'ın damadı müdür oldu
Herkes şokta! 130 milyon nereden çıktı? mask
Herkes şokta! 130 milyon nereden çıktı?

GALERİ

Eskihisar feribot iskelesi yolunda kaza: 2 yaralı mask
Eskihisar feribot iskelesi yolunda kaza: 2 yaralı
Feci kazada hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı mask
Feci kazada hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı
Ballıkayalar Tabiat Parkı doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu mask
Ballıkayalar Tabiat Parkı doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu
Kocaeli'nin zenginlikleri Kanal 7 ekranlarında mask
Kocaeli'nin zenginlikleri Kanal 7 ekranlarında
Hünkar’da huzura Ali Gürbüz çıktı!.. mask
Hünkar’da huzura Ali Gürbüz çıktı!..
Arkadaşların macera tutkusu hastanede sonlandı mask
Arkadaşların macera tutkusu hastanede sonlandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL