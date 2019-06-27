3 GÜN SONRA VEFAT ETTİ
Alınan bilgilere göre, Sakarya’ya kimyasal yük taşıyan Ali Cankesen’in kullandığı kamyon park halinde olduğu sırada alev aldı. Yangına müdahale eden ve ağır şekilde yanan Ali Cankesen, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi’ne sevk edildi. 3 gün yanık ünitesi yoğun bakım bölümünde yaşam mücadelesi veren Ali Cankesen, dün akşam saatlerinde vefat etti.
CENAZE BUGÜN
Evli ve 2 yaşında bir çocuk sahibi olan Ali Cankesen, bugün (Perşembe) Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Körfez Merkez Mezarlığında toprağa verilecek. Ali Cankesen, Körfez Belediye Meclis Üyesi Enver Okan ve ilçenin tanınmış isimlerinden olan Mahmut Okan’ın da akrabası idi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz