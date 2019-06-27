Kiraz 8’de güzellikler bitmez

Spor adamı Metin Özkan’ın düzenlediği ve Körfez İlçe’nin tanıtımı açısından çok önemli bir organizasyon olan Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nın 8.’si bir birinden kaliteli maçlarla devam ediyor. Üçüncü gününü geride bırakan dev organizasyonda 2 maç oynandı. Güçlü kadrosu ile dikkat çeken Maksimum Özel Güvenlik ilk maçında BFM Soğutma ile karşılaştı. Mücadeleyi Mert Alkan (4), Kemal Çavnar ve takım sorumlusu Nebil Uzun’un golleri ile 6-2 kazanan Maksimum Özel Güvenlik turnuvaya galibiyet ile başladı.
KEDFE’DEN ÇULCU’YA FORMA
Günün bir diğer maçında Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu – Holiday Inn takımı Öz-Can Pişmaniye 3 puan mücadelesi verdi. Maçı Serdar Zengin’in golleri ile 2-0 kazanan Öz-Can Pişmaniye 3 puanın sahibi oldu. Çekişmeli geçen maç öncesinde KEDFE kurmayları MHK Başkanvekili ve ilimizin gururu spor adamı Mustafa Çulcu’ya forma takdim etti. 3. gün maçlarını Kocaelispor Teknik Direktörü Engin Korukır ve yardımcıları da izlerken, mücadeleleri Raşit Çetintaş yönetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz