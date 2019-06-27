Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:42 TSİ- Spor G: Bugün 10:45 TSİ

Tolga Şanbay: Biz yolu gösterdik gerisini Merih halletti

Altınorduspor Kulübü Alt Yapı Koordinatörü olan İzmitli teknik adam Tolga Şanbay, Juventus’a transfer olan Merih’in kariyerindeki kilit isimler arasında yer alıyor. Şanbay, gazetemize yaptığı açıklamada Merih’in küçük yaşlardan itibaren gelişime çok açık bir futbolcu olduğunu belirtti ve Merih için “Biz sadece yolu gösterdik, gerisini Merih halletti ve hak ettiği yere geldi” dedi.
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Altınorduspor Kulübü Alt Yapı Koordinatörü olan İzmitli teknik adam Tolga Şanbay, Juventus’a transfer olan Merih’in kariyerindeki kilit isimler arasında yer alıyor. Şanbay, gazetemize yaptığı açıklamada Merih’in küçük yaşlardan itibaren gelişime çok açık bir futbolcu olduğunu belirtti ve Merih için “Biz sadece yolu gösterdik, gerisini Merih halletti ve hak ettiği yere geldi” dedi.

BAŞKAN ARADI “BAKAR MISIN?” DEDİ

Merih’i Karamürsel İdmanyurdu’dan Fenerbahçe’ye transfer ettiklerini belirten Şanbay şu ifadelere yer verdi: Fenerbahçe alt yapısında çalışıyordum. Karamürsel İdmanyurdu Kulübü Başkanı Muharrem Erdoğan bir gün beni aradı ve “Hocam biz de bir futbolcu var, bakar mısın?” dedi. Hemen Fenerbahçe’ye davet ettim.

ÇOK ÇALIŞKAN BİR FUTBOLCU

Hazırlık maçında Merih’i takip ettim. Maç Dereağzı Tesisleri’ndeydi. Merih çok dikkat çekiyordu. Hatta o maçta kolundan sakatlanmıştı. Tempolu, coşkulu, istekliydi. Fenerbahçeli yetkililere “Merih’i istiyorum” dedim ve Merih, Fenerbahçe alt yapısına geldi. Çok çalışkandı, her gün üzerine koydu. Ben Fenerbahçe’den ayıldım. Ardından Merih, Portekiz’den 4. Lig takımına gitti.

HAK ETTİĞİ YERDE

Açıkçası Merih’in neden Fenerbahçe’den ayrıldığını bilmiyorum. Kulüp ile iletişim sorunları yaşanmış olabilir. Her maç, hatta her antrenman cebine artı 1 koyma gayretinde olan Merih, Sportig Lizbon, Alanya, Sassuolo derken son olarak Juventus’a transfer oldu, hak ettiği yere geldi. Kardeşimi tebrik ediyorum. Biz sadece yolu gösterdik ve o da doğru yolda devam etti. Erdem ÖVÜÇ

Bugün 10:42 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
kocaelispor'da Korukır dönemi mask
kocaelispor'da Korukır dönemi
Aman dikkat Körfez! mask
Aman dikkat Körfez!
Kral gün sayıyor! mask
Kral gün sayıyor!
Arnavutköy’ün yeni hocası tanıdık biri mask
Arnavutköy’ün yeni hocası tanıdık biri
Sezgin Bektaş: Hakkımı helal etmiyorum! mask
Sezgin Bektaş: Hakkımı helal etmiyorum!
Samsunspor’un 41’i Gökhan imzaladı! mask
Samsunspor’un 41’i Gökhan imzaladı!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak mask
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak
Kocaelili başpehlivan Tanju Gemici, Gebze'deki güreşte dışlandı mask
Kocaelili başpehlivan Tanju Gemici, Gebze'deki güreşte dışlandı
Kocaelili aile tatil yolunda kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı mask
Kocaelili aile tatil yolunda kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı
92 oy alan bağımsız aday İstanbul’daki sonuca itiraz etti! mask
92 oy alan bağımsız aday İstanbul’daki sonuca itiraz etti!
Şevki Yılmaz'ın damadı müdür oldu mask
Şevki Yılmaz'ın damadı müdür oldu
Herkes şokta! 130 milyon nereden çıktı? mask
Herkes şokta! 130 milyon nereden çıktı?

GALERİ

Eskihisar feribot iskelesi yolunda kaza: 2 yaralı mask
Eskihisar feribot iskelesi yolunda kaza: 2 yaralı
Feci kazada hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı mask
Feci kazada hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı
Ballıkayalar Tabiat Parkı doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu mask
Ballıkayalar Tabiat Parkı doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu
Kocaeli'nin zenginlikleri Kanal 7 ekranlarında mask
Kocaeli'nin zenginlikleri Kanal 7 ekranlarında
Hünkar’da huzura Ali Gürbüz çıktı!.. mask
Hünkar’da huzura Ali Gürbüz çıktı!..
Arkadaşların macera tutkusu hastanede sonlandı mask
Arkadaşların macera tutkusu hastanede sonlandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL