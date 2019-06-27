Tolga Şanbay: Biz yolu gösterdik gerisini Merih halletti

Altınorduspor Kulübü Alt Yapı Koordinatörü olan İzmitli teknik adam Tolga Şanbay, Juventus’a transfer olan Merih’in kariyerindeki kilit isimler arasında yer alıyor. Şanbay, gazetemize yaptığı açıklamada Merih’in küçük yaşlardan itibaren gelişime çok açık bir futbolcu olduğunu belirtti ve Merih için “Biz sadece yolu gösterdik, gerisini Merih halletti ve hak ettiği yere geldi” dedi.

BAŞKAN ARADI “BAKAR MISIN?” DEDİ

Merih’i Karamürsel İdmanyurdu’dan Fenerbahçe’ye transfer ettiklerini belirten Şanbay şu ifadelere yer verdi: Fenerbahçe alt yapısında çalışıyordum. Karamürsel İdmanyurdu Kulübü Başkanı Muharrem Erdoğan bir gün beni aradı ve “Hocam biz de bir futbolcu var, bakar mısın?” dedi. Hemen Fenerbahçe’ye davet ettim.

ÇOK ÇALIŞKAN BİR FUTBOLCU

Hazırlık maçında Merih’i takip ettim. Maç Dereağzı Tesisleri’ndeydi. Merih çok dikkat çekiyordu. Hatta o maçta kolundan sakatlanmıştı. Tempolu, coşkulu, istekliydi. Fenerbahçeli yetkililere “Merih’i istiyorum” dedim ve Merih, Fenerbahçe alt yapısına geldi. Çok çalışkandı, her gün üzerine koydu. Ben Fenerbahçe’den ayıldım. Ardından Merih, Portekiz’den 4. Lig takımına gitti.

HAK ETTİĞİ YERDE

Açıkçası Merih’in neden Fenerbahçe’den ayrıldığını bilmiyorum. Kulüp ile iletişim sorunları yaşanmış olabilir. Her maç, hatta her antrenman cebine artı 1 koyma gayretinde olan Merih, Sportig Lizbon, Alanya, Sassuolo derken son olarak Juventus’a transfer oldu, hak ettiği yere geldi. Kardeşimi tebrik ediyorum. Biz sadece yolu gösterdik ve o da doğru yolda devam etti. Erdem ÖVÜÇ