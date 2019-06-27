İzmit Belediyesi basketbol yaz kurslarına yoğun ilgi var

İzmit Belediyesi yaz okullarında hareketli günler devam ediyor. Basketbolda da sporcu eğiten İzmit Belediyesi’nde kayıtlara devam edilirken basketbol kurslarına 7-16 yaş arası sporcular katılabiliyor. İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda yapılan antrenmanlarda işinde uzman antrenörler Sevgi Candaz ve Tanju Yamak sporcularla birebir ilgileniyor.

HAFTANIN 3 GÜNÜ ÇALIŞIYORLAR

Temel basketbol kurallarını öğrenen çocuklar antrenmanlarını Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10.00 ile 16.00 arasında yapıyor. Ailelerin de hayli memnun olduğu yaz kurslarının Eylül ayına kadar devam edeceği belirtildi. Antrenörlerden Sevgican Candaz ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, küçük yaş grubu çocukların mutlaka bir spor branşına yönlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ahmet AKAY