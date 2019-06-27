Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Belediyesi ekipleri, Bekirdere M. Çağlar Sokak’ta geçtiğimiz hafta yoğun yağış sonucunda istinat duvarının çökmesi sonucu evleri boşaltılan vatandaşların mağduriyetini gidermek için harekete geçerek bölgede çalışma başlattı. Duvar çökmesinin hemen ardından bölgeye giden ekipler, ilk etapta 7 binada 23 dairenin boşaltılmasını sağlamışlardı.

DUVAR YAPILIYOR

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet te bizzat bölgeye giderek vatandaşlarla görüşerek mağduriyetin kısa sürede giderileceğini söylemişti. Teknik ekiplerin incelemesinin ardından İzmit Belediyesince söz konusu yerde çalışma başlatıldı. M. Çağlar Sokak No:7 arkasında yağışlardan kaynaklı yıkılan duvarın yerine 26 metre uzunluğunda 3,5 metre yüksekliğinde iki kademeli betonarme duvarın yapımı devam ediyor.

ÇALIŞMA BİTİNCE EVLERE GİRİŞE İZİN VERİLECEK

15 metreküp hazır beton kullanılacak olan duvarın kısa süre içinde bitirileceğini söyleyen İzmit Belediyesi yetkilileri “ duvarın yapımı biter bitmez ilgili kurumlarla temasa geçilerek vatandaşların evlerine girmelerine izin verilecek” dediler.