Çocuklarına kavuşmak için iş arıyordu! Büyükşehir el uzattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Çayırova’da yaşayan Elif Polat(49)’ın 2 çocuğunu yanına alabilmesi için yardım elini uzattı. Maddi imkânsızlıklar nedeniyle bakamadığı için devlet korumasına alınan 2 çocuğunu yanına almak için çalışması gerektiğini belirten Polat’ın sesini Büyükşehir Belediyesi Başkanı Büyükakın duydu. 2 çocuğuna kavuşması için girişimlerde bulunan Başkan Büyükakın Polat’a iş imkânı sağladı.



ÇOCUKLARI DEVLET KORUMASINDA

Çayırova’da geçimini yaptığı el işlerini satarak sağlamaya çalışan Elif Polat’ın evinin elektriği, suyu ve doğal gazı, faturalarını ödeyemediği için kesildi. 4 yıldır eşinden ayrı yaşayan Elif Polat’ın maddi imkânsızlar nedeniyle bakamadığı çocukları Halil Can(14) ile Serhat(11), 2 yıl önce devlet korumasına alındı. Vatandaşlarına değer veren ve mutlu bir Kocaeli için hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da Elif Polat’ın kötü gününde yanında oldu.

ANNENİN ZOR DURUMDA OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE

Elif Polat’ın zor durumda olduğunu öğrenen Büyükşehir Belediyesi Başkanı Büyükakın, bir anneyi çocuklarına kavuşturmak ve onlara iyi bir gelecek sağlamak adına hemen girişimlerde bulundu. İlk olarak Polat’a Kar Porselen Fabrikası’nda iş bulan Başkan Büyükakın, Polat’ın yaşadığı evin elektrik, su ve doğal gaz faturası problemlerini de çözüme kavuşturuyor.

ÇOCUKLARIMI ÇOK ÖZLEDİM

“En zor anımda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanımız bana yardım elini uzattı” diyen Polat, “İşsiz olduğum için çocuklarıma bakamadım. Evde bir başıma kaldığımda çok kötü hissediyordum. Çocuklarımı çok özledim ve onlara tekrar kavuşmak istiyordum. Onlara ulaşmam için de iş bulmam gerekiyordu. Bu zor günümde Büyükşehir Belediyesi Başkanımız bana yardım elini uzattı. Allah razı olsun. Artık çocuklarıma kavuşabilirim. Beni işe alan Kar Personel’in yöneticisi Tahsin Bey’e de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.