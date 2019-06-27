İzmit'in kurtuluşu böyle kutlanacak

İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İzmit Kaymakamlığı ve İzmit Belediyesi ortaklığındaki kurtuluş etkinlikleri 4 ayrı yerde yapılacak.

PROGRAM AKIŞI

Saat 09.30: Toplanma (Saat Kulesi altı)

Saat 09.45: Folklor Gösterisi ( Halk Eğitim Merkezi ( A.S.O Müdürlüğü )

Saat 10.00: Çelenk Sunma Töreni ( Kaymakamlık - Deniz Eğitim ve Öğretim Garnizon Kom. - İzmit Belediyesi )

-B.Şehir Bld. Bandosu ile Saygı Duruşu - İstiklal Marşı ve Bayrağın Göndere Çekilmesi

-İzmit Belediye Başkanın Konuşması.

NAMAZGAH

Saat 11.00: Namazgah Şehitlik Ziyareti

-İlçe Müftülüğü Tarafından Kur’anı Kerim Tilaveti ve Dua

-Protokol Tarafından ( Karanfil Bırakılması )

-İkram ( Mevlüt Şekeri )

Saat 12.00: Mevlid Okunması - İzmit İlçe Müftülüğü ( Merkezi Sistem İle Tüm Camilerde )

-Yer: Fevziye Camii

-Camilerde Helva Dağıtılması

BELEDİYE ÖNÜ

Saat 15.00:-İzmit Belediyesi Önü Programı

Kazım Karabekir Ortaokulu Ritim Gurubu

- Nicomedia Dans Gösterisi

- Helva İkramı

SEKA PARK

Saat 16.30: İzmit Belediyesi Sekapark Programı

Saat 17.00: -Art Nicomedia Film Gösterimi

Saat 17.30 - Nicomedia Dans Gösterisi

Saat 18:00 -Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Protokol Konuşmaları:

-İzmit Bld. Bşk. Fatma Kaplan HÜRRİYET

-İzmit Kaymakamı Ersin EMİROĞLU ( Katılımları Halinde )

-Kocaeli Milletvekilleri ( Katılımları Halinde )

Saat 18.30: Solo Türk Hava Gösterisi

Saat 19:15: Art Nicomedia Kahramanlık Türküleri ve Film Gösterimi

Saat 20.15: Kocaeli Sanayi Odası Oda Orkestrası Konser

Saat 21:00: Program Bitişi

İZMİT’İN KURTULUŞU

İzmit’in kurtuluşunun tarihi 20 Kasım 1918’de şehrin İngilizler tarafından işgal edilmesiyle başladı. 27 Ekim 1920’de şehir, Yunanlıların işgaline uğradı. 28 Haziran sabahı sadece İzmit merkezinde 312 kişi katlederek şehri ateşe verip yaktılar. Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde Anadolu’da başlayan Milli Kurtuluş Savaşı ile 28 Haziran 1921 tarihinde işgalden kurtarıldı. Her yıl 28 Haziran’da İzmit’te kurtuluş şenlikleri düzenlenmekte.