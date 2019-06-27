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Sönmezoğlu, Manisa’ya atandı

Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi yayınlandı. Sadece Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı atamaların yer aldığı kararnamede 5 ile yeni müftü atandı.
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Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi yayınlandı. Sadece Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı atamaların yer aldığı kararnamede 5 ile yeni müftü atandı. Geçmiş yıllarda Kocaeli Müftülüğü görevini yürüten Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu ise Manisa İl Müftüsü olarak atandı.

MEHMET SÖNMEZOĞLU KİMDİR?

01.03.1963 yılında Düzce’de doğdu.

İlköğrenimini ve İmam-Hatip Lisesi’ni Düzce’de tamamladı.

1984 yılında M.Ü. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

Özel olarak Arapça, Kur'an ve Ferâiz dersleri eğitimini aldı.

1984–1987 yılları arasında Düzce Merkez Kur’an Kursu Öğreticiliği ve Yöneticiliği yaptı.

Askerlik görevini yedek subay olarak Gelibolu’da yaptı.

1988–2005 yılları arasında Gemerek, Çilimli, Gölyaka ve Kdz. Ereğli İlçelerinde İlçe Müftülüğü yaptı.

2006–2007 yıllarında Iğdır İl Müftüsü oldu.

2008-2009 yıllarında Malatya İl Müftülüğü görevini yürüttü.

2009-2015 yılları arasında Kocaeli Müftüsü olarak görev yaptı.

2015-2016 yılları arası ise Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Kurucu müdürü görevini yerine getirdi. 

07.12.2016 tarihinde Ankara İl Müftüsü olarak atandı.

Görev yaptığı yerlerde çok sayıda cami ve Kur'an Kursu açtı. Kocaeli'de 149 tane olan Kur'an Kursu sayısını 2014 yılında 647'ye çıkardı. Ulusal ve yerel TV'lerde çeşitli dini muhtevalı programlar yaptı. Yerel yazılı basın ve internet sitelerinde makaleleri yayınlandı. Yurt içi ve dışında çok sayıda konferansa konuşmacı olarak katılarak dinî ve millî konularda konferanslar vermiştir. 

Diyanet tarafından Amerika, Belarus, Almanya, Fransa, Nahcıvan ve Bosna Hersek'te kısa sürelerle görevlendirilmiştir.

“Nefsimize ve Neslimize Öğütler”, “Kur'an ve Hz. Peygamber”, “Varlığın Anlamı Namaz” ve “Kocaeli'nden Rahmet Damlaları-1-2-3” isimli beş kitabı yayınlanmıştır.

Bugün 11:09 TSİ - Gündem

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