İbrahim muhtardan Nimetiyespor’a kahvaltı

Gölcük Köyler Arası Futbol Turnuvası’nda mücadele eden Nimetiyespor kahvaltıda bir araya geldi. İlimizin nezih mekanlarından Gölbaşı Restoran’da Muhtar İbrahim Evren Akın’ın verdiği kahvaltıya sporcular aileleri ile birlikte katılım gösterdi. Kaliteli futbolculara sahip olan ve turnuvada son 8’e adını yazdıran Nimetiye çeyrek finalde turnuvanın favorisi Hasaneynspor’a mağlup oldu ve yarı finale çıkamadı.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Nimetiye köy muhtarı İbrahim Evren Akın çeyrek final maçı öncesinde verdiği kahvaltıda konuştu ve “Gölcük’te tüm şehre örnek olan bir organizasyon yapılıyor. Gençler sahada, aileler ve biz muhtarlar tribünde diğer köylerin sporcuları, aileleri ve muhtarları ile bir araya geliyor. Bizleri böylesi bir etkinlikte bir araya getiren herkese teşekkür ediyorum. Ter döken ve tüm maçlarda ellerinden gelen her şeyi yapan Nimetiye’nin gençlerine de bundan sonraki maçlarında başarı diliyorum” dedi.