Bugün 11:15 TSİ - Spor

Tuba Yakan olimpiyatı istiyor!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda emin adımlar ile ilerleyen Kağıtspor’un ve Milli takımın başarılı Karatecisi Tuba Yakan, Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen Karate 1 A Serisi'nin üçüncü etabından başarı ile döndü.