Tuba Yakan olimpiyatı istiyor!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda emin adımlar ile ilerleyen Kağıtspor’un ve Milli takımın başarılı Karatecisi Tuba Yakan, Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen Karate 1 A Serisi'nin üçüncü etabından başarı ile döndü.
KANADA’DAN BRONZ İLE DÖNDÜ
Kumite 55 kiloda milli takımımız adına mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu başarılı sporcu Tuba Yakan, dünya 3.’lüğü bulunan Tayvanlı Tzu-Yun Wen'i 4-1 yenerek bronz madalya kazandı. Milli karatecilerimiz, 10 dalda verdiği madalya mücadelesinin dokuzundan galip çıkarak 3 altın, 2 gümüş, 4 bronz madalya ile organizasyonu noktaladı.
OLİMPİYAT YOLUNDA KRİTİK VİRAJLAR
Tuba Yakan Karate 1 A Serisinin hemen ardından Belarus’un başkenti Minsk’te 2. Avrupa Oyunları'nda olimpiyat kotası için tatamiye çıkacak. 2. Avrupa Oyunları’nda karate müsabakaları, 29-30 Haziran tarihlerinde yapılacak. Karate Milli Takımımız, ferdi 12 sıkletin 11'nde kota alarak ev sahibi Belarus'tan sonra en fazla sporcuyla katılım gösteren ülke olacak.
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