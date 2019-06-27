Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kocaeli Uluslar Arası Gençlik Merkezi bünyesinde futbol turnuvası düzenledi. Yaz etkinlikleri kapsamında gerçekleşen turnuvada Atölye ve kulüplere gelen gençler yer aldı. Düzenlenen dostluk turnuvası bir birinden güzel görüntülere sahne olurken, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar da maçları heyecan içinde takip etti. Doğu Kışla Çim Halı Tesisleri’ndeki turnuvanın sonunda Çintimar, dereceye giren takımlara ödüllerini takdim etti ve organizasyonda emeği geçenleri kutladı.
Bugün 11:16 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:18 TSİ
Gençlerin futbol turnuvası sona erdi
Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kocaeli Uluslar Arası Gençlik Merkezi bünyesinde futbol turnuvası düzenledi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz