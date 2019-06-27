Gençlerin futbol turnuvası sona erdi

Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kocaeli Uluslar Arası Gençlik Merkezi bünyesinde futbol turnuvası düzenledi. Yaz etkinlikleri kapsamında gerçekleşen turnuvada Atölye ve kulüplere gelen gençler yer aldı. Düzenlenen dostluk turnuvası bir birinden güzel görüntülere sahne olurken, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar da maçları heyecan içinde takip etti. Doğu Kışla Çim Halı Tesisleri’ndeki turnuvanın sonunda Çintimar, dereceye giren takımlara ödüllerini takdim etti ve organizasyonda emeği geçenleri kutladı.