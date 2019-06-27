Atatürk Spor Salonu’nda yapılan olağan genel kurulun ardından 5. dönemine başlayan Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın’a ziyaretler sürüyor. Yahya Kaptan Spor Kulübü antrenör ve yöneticileri ile Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, KASKF Başkanı Murat Aydın’ı makamında ziyaret ederek yeni dönemin kendisi için hayırlar getirmesini diledi. Aydın da ziyaretlerinden ötürü konuklarına teşekkür etti.
Bugün 11:17 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:18 TSİ
Ersoy ve Yahya Kaptan’dan Aydın’a ziyaret
Atatürk Spor Salonu’nda yapılan olağan genel kurulun ardından 5. dönemine başlayan Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın’a ziyaretler sürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz