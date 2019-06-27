Ersoy ve Yahya Kaptan’dan Aydın’a ziyaret

Atatürk Spor Salonu’nda yapılan olağan genel kurulun ardından 5. dönemine başlayan Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın’a ziyaretler sürüyor. Yahya Kaptan Spor Kulübü antrenör ve yöneticileri ile Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, KASKF Başkanı Murat Aydın’ı makamında ziyaret ederek yeni dönemin kendisi için hayırlar getirmesini diledi. Aydın da ziyaretlerinden ötürü konuklarına teşekkür etti.