“Bebekler madde bağımlısı olarak doğuyor”

26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kaçakçılığı ve Madde Bağımlılığıyla Mücadele Günü kapsamında Kocaeli Sesimi Duyan Yok Mu Derneği ve AIESEC tarafından yürüyüş organize edildi. Yürüyüş İzmit Doğu Kışla Parkı’nda başlayıp Anıtpark’ta sona erdi. Sesimi Duyan Yok Mu Derneği burada bir basın açıklaması gerçekleştirerek hızla artan uyuşturucu kullanımına dikkat çekti. Açıklamaya çeşitli ülkelerden gençler de destek verdi.



BAĞIMLILIĞIN SEBEBİ İŞSİZLİK

Açıklamada konuşan Sesimi Duyan Yok Mu Derneği Başkanı Hüseyin Akbulut, “Kocaeli’de uyuşturucu kullanımı en üst sıralarda yer alıyor. Uyuşturucu kullanımı 8 yaşına kadar düşmüş durumda. Özellikle kadınlarda madde bağımlılığı yüzde 800’lere kadar çıkmış durumda. Doğan bebekler bile madde bağımlısı olarak doğuyor. İşsizlik madde bağımlılığının en temel nedeni. İşsiz kalan gençler istihdam edilmediği için madde bağımlıları ile de gayri meşru yollardan çabucak temas kurabiliyorlar. Bu sebepten bir yıl içinde madde kullanımı yüzde 800 ve 900’lere kadar çıkabiliyor” dedi.

YENİ BİR REHABİLATASYON MERKEZİ

Akbulut, “Biz de ülkede eşi benzeri olmayan bir rehabilitasyon merkezi için Kocaeli Valisi ile görüştük. Projeyi çok beğendiler en kısa sürede yapılmasını temenni ettiler ancak önce Amatem’in yapılmasını istediler. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’dan konuyla ilgili henüz randevu alamadık. Merkezin yerini Umuttepe Üniversitesi olarak düşünüyoruz.Merkezin içerisinde voleybol sahasından yüzme havuzuna kadar çok çeşitli alanlar olacak. Her bağımlıya bir oda verilecek. Bunu ilk olarak Kocaeli’de yapacağız. Merkemiz yapıldıktan sonra Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı’na devrini gerçekleştireceğiz” dedi. Selin BECER