Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 11:28 TSİ- Gündem G: Bugün 11:50 TSİ

“Bebekler madde bağımlısı olarak doğuyor”

Ülkemizde ve ilimizde hızla artan uyuşturucu kullanımına karşı yürüyen Kocaeli Sesimi Duyan Yok Mu Derneği Başkanı Hüseyin Akbulut, “Kocaeli’de uyuşturucu kullanımı en üst sıralarda yer alıyor. Uyuşturucu kullanımı 8 yaşına kadar düşmüş durumda. Doğan bebekler bile madde bağımlısı olarak doğuyor” dedi.
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kaçakçılığı ve Madde Bağımlılığıyla Mücadele Günü kapsamında Kocaeli Sesimi Duyan Yok Mu Derneği ve AIESEC tarafından yürüyüş organize edildi. Yürüyüş İzmit Doğu Kışla Parkı’nda başlayıp Anıtpark’ta sona erdi. Sesimi Duyan Yok Mu Derneği burada bir basın açıklaması gerçekleştirerek hızla artan uyuşturucu kullanımına dikkat çekti. Açıklamaya çeşitli ülkelerden gençler de destek verdi.

BAĞIMLILIĞIN SEBEBİ İŞSİZLİK

Açıklamada konuşan Sesimi Duyan Yok Mu Derneği Başkanı Hüseyin Akbulut, “Kocaeli’de uyuşturucu kullanımı en üst sıralarda yer alıyor. Uyuşturucu kullanımı 8 yaşına kadar düşmüş durumda. Özellikle kadınlarda madde bağımlılığı yüzde 800’lere kadar çıkmış durumda. Doğan bebekler bile madde bağımlısı olarak doğuyor. İşsizlik madde bağımlılığının en temel nedeni. İşsiz kalan gençler istihdam edilmediği için madde bağımlıları ile de gayri meşru yollardan çabucak temas kurabiliyorlar. Bu sebepten bir yıl içinde madde kullanımı yüzde 800 ve 900’lere kadar çıkabiliyor” dedi.

YENİ BİR REHABİLATASYON MERKEZİ

Akbulut, “Biz de ülkede eşi benzeri olmayan bir rehabilitasyon merkezi için Kocaeli Valisi ile görüştük. Projeyi çok beğendiler en kısa sürede yapılmasını temenni ettiler ancak önce Amatem’in yapılmasını istediler. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’dan konuyla ilgili henüz randevu alamadık. Merkezin yerini Umuttepe Üniversitesi olarak düşünüyoruz.Merkezin içerisinde voleybol sahasından yüzme havuzuna kadar çok çeşitli alanlar olacak. Her bağımlıya bir oda verilecek. Bunu ilk olarak Kocaeli’de yapacağız. Merkemiz yapıldıktan sonra Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı’na devrini gerçekleştireceğiz” dedi. Selin BECER

Bugün 11:28 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
92 oy alan bağımsız aday İstanbul’daki sonuca itiraz etti! mask
92 oy alan bağımsız aday İstanbul’daki sonuca itiraz etti!
İzmit, Solo Türk’e hayran kalacak mask
İzmit, Solo Türk’e hayran kalacak
Evinde ölü bulundu! mask
Evinde ölü bulundu!
Ali Babacan Erdoğan ile görüşüp AKP'den ayrılacak iddiası mask
Ali Babacan Erdoğan ile görüşüp AKP'den ayrılacak iddiası
Kocaeli'de büfelerden 152 bin TL'lik vurgun yapan hırsızlar yakalandı mask
Kocaeli'de büfelerden 152 bin TL'lik vurgun yapan hırsızlar yakalandı
Edirne'de katliam gibi kaza! 11 ölü, 30 yaralı mask
Edirne'de katliam gibi kaza! 11 ölü, 30 yaralı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak mask
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak
Kocaelili başpehlivan Tanju Gemici, Gebze'deki güreşte dışlandı mask
Kocaelili başpehlivan Tanju Gemici, Gebze'deki güreşte dışlandı
Kocaelili aile tatil yolunda kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı mask
Kocaelili aile tatil yolunda kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı
92 oy alan bağımsız aday İstanbul’daki sonuca itiraz etti! mask
92 oy alan bağımsız aday İstanbul’daki sonuca itiraz etti!
Şevki Yılmaz'ın damadı müdür oldu mask
Şevki Yılmaz'ın damadı müdür oldu
Herkes şokta! 130 milyon nereden çıktı? mask
Herkes şokta! 130 milyon nereden çıktı?

GALERİ

Eskihisar feribot iskelesi yolunda kaza: 2 yaralı mask
Eskihisar feribot iskelesi yolunda kaza: 2 yaralı
Feci kazada hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı mask
Feci kazada hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı
Ballıkayalar Tabiat Parkı doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu mask
Ballıkayalar Tabiat Parkı doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu
Kocaeli'nin zenginlikleri Kanal 7 ekranlarında mask
Kocaeli'nin zenginlikleri Kanal 7 ekranlarında
Hünkar’da huzura Ali Gürbüz çıktı!.. mask
Hünkar’da huzura Ali Gürbüz çıktı!..
Arkadaşların macera tutkusu hastanede sonlandı mask
Arkadaşların macera tutkusu hastanede sonlandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL