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Kocaeli Fuarı, Nil Karaibrahimgil konseriyle kapılarını açtı

Büyükşehir Belediyesi tarafından 53’ncüsü düzenlenen Kocaeli Fuarı Yaz etkinlikleri başladı. İlk konserde Nil Karaibrahimgil coşkusu ile yaşandı.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Fuarı 53. Yıl Yaz etkinlikleri, sevilen sanatçı Nil Karaibrahimgil konseri ile başladı Nil Karaibrahimgil’in şarkılarına eşlik eden binlerce Koaelili, coşku dolu bir konser yaşadı. Fuar alanı hınca hınç dolarken konsere Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da katıldı. Başkan Büyükakın konseri ayakta halkla iç içe izledi.

BAŞKAN, KONSERİ VATANDAŞLARLA BİRLİKTE İZLEDİ

Kocaeli Fuarı 53. Yıl Yaz Etkinlikleri’ kapsamında ücretsiz düzenlenen Nil Karaibrahimgil konserine binlerce Kocaelili vatandaş katıldı. Konseri dinlemeye gelenler arasında Başkan Tahir Büyükakın da vardı. Konser öncesi Kocaeli Fuarı’na gelen Başkan Büyükakın, vatandaşlarla selamlaştı. Konseri sahne önünde engelli vatandaşlara birlikte takip eden Başkan Büyükakın, konserin ilerleyen saatlerinde vatandaşların arasına karışarak izlemeye devam etti.

30 BİNE YAKIN KİŞİ KONSER ALANINI DOLDURDU

Eğlenceli sahne performansı ve renkli yorumuyla Kocaeli Fuarı’nı dolduran 30 bine yakın hayranına unutulmaz bir gece yaşatan Karaibrahimgil, en sevilen şarkılarını Kocaeliler için söyledi. Konser boyunca enerjisi ve temposu hiç düşmeyen Nil Karaibrahimgil söz ve bestelerinin birçoğu kendisine ait olan sevilen şarkılarını söyledi.

EN SEVİLEN PARÇALARINI SESLENDİRDİ

‘Burası İstanbul’, ‘Resmen Aşığım’, ‘Organize İşler Bunlar’, ‘Kek’, ‘İyi ki’, ‘XL’ gibi sevilen şarkılarını söyleyen ünlü şarkıcı sahne performansıyla göz doldurdu. Sevilen sanatçının şarkılarına binlerce Kocaelili eşlik etti. Konser başlamadan önce cep telefonu ışıklarını açan binlerce kişi Kocaeli Fuar Alanı’nı görsel bir şölene dönüştürdü. Konser sonunda Başkan Tahir Büyükakın, çocuklarla birlikte sanatçı Nil Karaibrahimgil’e çiçek takdim etti.

KOCAELİLİ DİNLEYİCİLERİNE HAYRAN KALDI

Diğer yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından 53’ncüsü düzenlenen Kocaeli Fuarı Yaz Etkinlikleri kapsamında 2019 yılının ilk konserini veren Nil Karaibrahimgil, Kocaelili dinleyicilerine hayran kaldı. Konserini tamamladıktan hemen sonra resmi twitter ve instagram sayfalarından Kocaeli’de düzenlediği konserden fotoğraflar paylaşan Karaibrahimgil, “Koca yürekli bir Kocaeli” ve “Kocaeli’nin ışığında yıkanırken biz şarkılar söyledik bu gece” paylaşımlarını yaptı.

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