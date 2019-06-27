Benzin istasyonunda bıçaklama!

Alınan bilgi ve iddialara göre, Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde bir benzin istasyonuna kız arkadaşıyla gelen kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs benzinlikte bulunan market görevlisine sarkıntılık etti.
KOLUNDAN YARALADI
Market görevlisi kadın benzinlikte çalışan pompacı arkadaşlarına seslendi. Olayı duyan pompacı A.A. içeri girerek şahsı dışarı çıkardı. Kısa tartışma sonrasında kimliği belirlenemeyen şahıs cebinden çıkarttığı bıçağı ile A.A.’nın kolundan yaraladı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay sonrasında kimliği tespit edilemeyen şahıs aracıyla olay yerinden kaçarken benzinlik görevlileri 112 sağlık ekibi ve polise haber verdiler. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri kolundan bıçak darbesi alan A.A.’yı Gölcük Necati çelik Devlet Hastanesine kaldırılırken Polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Yorumlar
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Erol Demirbek - ÇOKTAN YAKALAMIŞLARDIR
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