Miço Koyu Kadınlar Plajında Mavi Bayrak dalgalanacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çevre yatırımları meyvelerini veriyor. Dev projelerle sanayi kenti olarak bilinen Kocaeli’nin plajlarında artık Mavi Bayraklar dalgalanıyor. Kentte yaşayan vatandaşların pırıl pırıl denizlerde kulaç atması için yapılan çalışmalarla, Kocaeli’deki sahiller bir bir Mavi Bayrak alıyor. Merkezi Kopenhag’ta bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın belirttiği 33 kriterin tamamlanıp alındığı Kocaeli’deki Mavi Bayrak sayısı, Kandıra Miço Koyu Kadınlar Plajı ile 6’ya yükseldi. Türkiye’nin üçüncü, Marmara bölgesinin ise tek Mavi Bayraklı Kadınlar Plajı olan Miço’da, 29 Haziran Cumartesi günü saat 11.00’da bayrak teslim töreni yapılacak

KANDIRA’NIN EN ÖZEL PLAJI

Kandıra ilçesinin en güzel plajlarından biri olan Miço Koyu Kadınlar Plajı bu yıl mavi bayrak aldı. 200 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde olan Plajda bayanlara yönelik hizmetler veriliyor. WC, otopark, bisiklet park alanı, gölgelik, soyunma kabini, cankurtaran ve sağlık hizmetleri, duş alma ve güneşlenme alanları, güvenli denize girme sahası, plaj temizlik hizmetleri bulunan Miço Koyu Kadınlar Plajı’nda engelli vatandaşlara yönelik de hizmetler veriliyor.

MAVİ BAYRAKLI KADINLAR PLAJI

81 dönüm alan üzerinde sadece kadınlara yönelik olarak yapılan Miço Koyu, 2016 yazında kullanıma açılmıştı. Miço Koyu etaplar halinde kadınların özel yaşam alanı haline getirildi. Etrafı çevrilerek otopark, soyunma kabinleri, tuvalet, yürüyüş parkurları yapılan Miço Koyu Kadınlar Plajı’nda spor alanları, sosyal donatılar da bulunuyor. KOSKEM’e bağlı iki bayan cankurtaranın da görev yaptığı Miço Koyu Kadınlar Plajı, Türkiye’de 3. , Marmara Bölgesi’nin ise ilk Mavi Bayraklı kadınlar plajı olma özelliğini taşıyor.

MAVİ BAYRAKLAR İÇİN ÖNEMLİ KRİTERLER

Mavi bayrak almanın yanı sıra mavi bayrakları korumak da önem arz ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Mavi Bayraklı plajlarda önemli çalışmalar yapıyor. Sezon içerisinde 15 gün ara ile deniz suyu analizleri yapılıyor. Ayrıca, plajı kullananların güvenliğini öngören cankurtaran bulunuyor. Sahillerde su sporları ile yüzme alanı ayrılarak, acil durum planı, çevre yönetimi ve engellilere modern hareket olanakları sağlanıyor. Plajlar 33 kriter esas alınarak Mavi Bayrak veriliyor.

YÜZME SUYU KALİTESİ MÜKEMMEL OLMALI

Büyükşehir Belediyesi sezon içerisinde 15 gün ara ile deniz suyu analizleri yapıyor. Yapılan her analiz raporunda yüzme suyu kalitesinin AB yüzme suyu yönetmeliğine göre “mükemmel” olması gerekiyor. Her bir plaj için yüzme suyu profil dokümanın bulunması gerekiyor.

CAN GÜVENLİĞİ VE HİZMETLER

Büyükşehir Belediyesi Mavi bayraklı plajlarda can güvenliği hizmetlerine büyük önem veriyor. Bu kapsamda ihtiyaca cevap verebilecek sayıda cankurtaran ve gerekli tüm malzemeleri plajda bulunduruluyor. Plajda ilkyardım malzemeleri, kaza ve kaza risklerine karşı sağlık personeli bulunduruluyor. Boğulma vakaları için Plajlarda Bayan cankurtaranlar görev yapıyor.

İLK MAVİ BAYRAK 2012’DE ALINDI

Çevre yatırımları kapsamında İzmit Körfezi’nin çevresini İleri Biyolojik Arıtma tesisleri ile donatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Atık Suları yüzde yüzü oranında arıtıyor. İzmit Körfezine atık suların akmasını engelleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ödül olarak İlk Mavi Bayrağını 2012 yılında Karamürsel Altınkemer Plajı ile aldı. Büyükşehir Belediyesi’nin bu başarısı her geçen yıl artarak devam etti. 2013 yılında ikinci mavi bayrağını da Kandıra Cebeci Halk Plajı ile alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında üçüncü Mavi Bayrağını Kerpe Plajı, 2017 yılında dördüncü mavi bayrağını Bağırganlı Halk Plajı, 2018 Yılında ise beşinci mavi bayrağını Kumcağız Halk Plajı ile aldı. Bu yıl ise Kandıra Miço Koyu Kadınlar Plajı Mavi Bayrak aldı. Kocaeli’nde mavi bayraklı plajların sayısı 6’ya yükseldi.