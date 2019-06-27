İzmit'te Tavşantepe Mahallesi'nde bir süredir kapı kapı gezerek kreş taleplerini anlatan kadınlar, 220 kadından imza topladı. Mahallelerine ücretsiz kreş yapılmasını isteyen kadınlar topladıkları imzaları bir araya getirerek İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan'a ulaştırdı. Tavşantepe Mahallesi'nde bulunan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İzmit Belediyesi'nin ortak projesi olan Kadın Sosyal Yaşam Merkezi'nin 2014 yılından bu yana hizmet verdiğini hatırlatan kadınlar, bu merkez içine kreş talebinde bulundu.



KREŞ BİZİM İÇİN ACİLİYETİ OLAN BİR TALEP

Kadın Sosyal Yaşam Merkezi'nden tam olarak yararlanamadıklarını aktaran kadınlar, "Kurslar veriliyor, biz o kurslara katılmak istiyoruz ama çocuklarımızı bırakabileceğimiz bir yer yok. Çalışmak isteyen ama çalışamayan bir sürü kadın var, onlar da çalışamıyor. Biz bu alandan yararlanmak istiyoruz. Bir kreş talebimiz var. Bunun için de mahalleliler olarak imza topladık. Tavşantepe'de yaşayan kadınlar olarak seçim sürecinde en önemsediğimiz vaatleriniz arasında kreş en öncelikli olanıydı. Bu doğrultuda size destek de verdik. Bu bizim için, kadınlar olarak aciliyeti olan bir talep" ifadelerini kullandı.

BÜTÇE İLE KREŞ YAPMA İMKANIMIZ YOK

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise, “Arkadaşlarımız hem fon için hem de saha için araştırma yapıyor. Ancak geçen hafta açıkladığımız gibi tüm yılın bütçesi 4 ayda kullanılmış. Şu anki bütçe ile kreş yapma imkanımız yok. Eylül'de stratejik plan açıklanacak. O planlar içinde kreş de yer alıyor. Bütçemiz yeterse tabi ki de ücretsiz yapmayı düşünüyoruz ancak bundan sonraki süreç nasıl olur bilmiyoruz. O yüzden ilk etapta daha uygun fiyatlarda, kendi kendini işleten bir alan olabilmesi için ücretli olur. Ancak bu planladıklarımızı 1 yıl sonra gerçekleştirebileceğiz” dedi. Selin BECER