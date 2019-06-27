Kocaeli’den Mardin’e uzanan dostluk eli

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Mardin Valiliği tarafından ikincisi düzenlenen Uluslararası Mardin MTB Cup C2 Dağ Bisikleti Yarışına, Brisaspor ve Türk sporcular damga vurdu. İlimiz spor adamlarından Milli Milli Bisiklet Hakemi Süleyman Durak organizasyonda görev alırken, yarışları İlimiz spor adamlarından Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kutlu da izledi.

PROTOKOL İLGİ GÖSTERDİ

3 ülkeden 20 sporcunun katıldığı UCI Takviminde 2020 Tokyo Olimpiyatlarına puan veren yarışları Mardin Valisi Mustafa Yaman, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Zeki Kutlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup sarı ve davetliler izledi.

BRİSA GURURUMUZ OLDU

Sıcak hava koşullarına aldırmayan sporcuların nefes kesen yarışında elit erkeklerde birinci Brisa’dan Abdulkadir Kelleci, ikinci Ukraynalı sporcu Dimitrov Titrenkov ve üçüncü Kazakistanlı sporcu Shakir Adilov oldu. Elit kadınlar kategorisinde ise birinci yine Brisa’dan Cansu Çelebi, ikinci Ayşe Çakır olurken üçüncü de Zehra Kargın oldu. Brisaspor Kulübü ise elit Erkek bayanlarda birinciliği kimseye bırakmadı.