Tavşantepespor geleceğin Moşe’lerini arıyor!

İlimizde alt yapıya verdiği değerle öne çıkan kulüplerden Tavşantepespor’da öz kaynak futbolcu seçmeleri 12 Temmuz Pazar günü Cephanelik Stadı’nda gerçekleşecek. 2019-2020 futbol sezonunda U-11, U-12, U-13 ve U-14 yaş kategorilerinde mücadele edecek olan gruplara yetenekli sporcu arayan Kırmızı Beyazlılarda başkan Cihan Özkul “2006-2007-2008-2009 doğumlu tüm sporcu adayları seçmelere katılabilecek. Seçmelerimiz 12 Temmuz Pazar günü saat 15.00’te Cephanelik Stadı’nda yapılacak. Her katılımcının kendi spor malzemesini getirmesi gerekiyor. Seçmelere katılacak olan sporcular whatsapp üzerinden ad, soyadı, doğum tarihi, oynadığı son kulüp ve mevkilerini yazması gerekiyor.

İLETİŞİM

Cihan Özkul : 0 544 789 16 96

Volkan Ertuğ: 0 534 480 90 79