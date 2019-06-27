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Bağdatspor’dan AĞA ziyareti

KASKF Genel sekreteri ve İzmit Belediyesi Spor Müdürlüğü’ne atanan Mithat Ağa’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Bağdatspor yönetimi, yaptığı açıklamada kendilerini misafirperverce ağırladığı için Ağa’ya teşekkür etti.
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KASKF Genel sekreteri ve İzmit Belediyesi Spor Müdürlüğü’ne atanan Mithat Ağa’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Bağdatspor yönetimi, yaptığı açıklamada kendilerini misafirperverce ağırladığı için Ağa’ya teşekkür etti. Ziyarette amatör spor kulüplerinin alt yapıya önem vermesinin çok büyük öneme sahip olduğunu dile getiren Ağa’ya kulüp yönetimi yapacakları çalışmalar hakkında bildi verdi.

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Mehmet Ali Paşa mahallesindeki çocukların spora yönlendirilmesi için yapacakları çalışmalarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait Doğu Kışla Parkı içerisindeki çim halı tesislerinin kullanımının kendilerine teslim edilmesi gerektiğini belirten Kırmızı Siyahlı yönetim bu süreçte kendilerine destek olanlara teşekkür edeceklerini köstek olanları da kamuoyuna açıklayacaklarını bildirdi.

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