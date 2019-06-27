Judoculardan madalya bekliyoruz

Kağıtspor’un judo alt yapısı, başarılarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Dört sporcu, Romanya’da 29 Haziran’da sona erecek olan Ümitler Avrupa Şampiyonası’nda mücadele ediyor.

TATAMİYE ÇIKIYORLAR

Şampiyona öncesi Kadın Milli Judocular, Ankara Eryaman’da erkek judocular ise Samsun’da son hazırlıklarını yaptı. 39 ülkeden 236 erkek 198 kadın judocunun mücadele edeceği dev organizasyonda Judo Milli Takımımızı temsilen 7 erkek 10 kadın judocu mindere çıkacak. Zorlu turnuvada Kağıtsor’u ve Kocaeli’ni temsilen Sıla Ersin 48 kilogram, Merve Azak 44 kilogram, Büketnur Karabulut 48 kilogram, Münir Ertuğ +90 kilogramda mücadele edecek. Şampiyona öncesi Kadın Milli Judocular, Ankara Eryaman’da erkek judocular ise Samsun’da son hazırlıklarını yaptılar.