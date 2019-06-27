Aksoy’dan kadın sağlığı eğitim standına ziyaret

Vali Hüseyin Aksoy, “Uyuşturucu kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü” nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kadın Sağlığı ve Eğitimi projesi ile ilgili Belsa Plaza’da kurulan standı ziyaret etti. Ziyarette Vali Aksoy’a, Vali Yardımcısı Vekili Aytaç Akgül, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney ve Dr. İnci Sobi eşlik etti.

“İŞBİRLİĞİNE DEVAM”

Vali Aksoy ziyare nedeniyle yaptığı konuşmada, “Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda toplumun daha duyarlı hale gelebilmesi için bütün kurumlarımız ile işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Toplumsal duyarlılığı daha üst noktalara çıkarmak için çalışmalarımıza bundan sonrada büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz” Ifadelerini kullandı.