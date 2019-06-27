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KO-MEK’te “Bal” gibi branş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları arasında yer alan, “Arıcılık Kursu” vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Yetkililer, kursun ilgi görmesinin sebebini, arıcılığın ekonomik getirisine bağlıyor.
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KO-MEK’in istihdama yönelik tarım branşları arasında yer alan Arıcılık son dönemde vatandaşlardan ilgi görüyor. Arıcılık, tarım branşları içindeki en kolay uğraşlardan biri olması ve ekonomik getirisi nedeniyle tercih ediliyor. Yetkililer, iyi üretilmiş balın müşterisiz kalmayacağını belirtiyor. Arıcılık Branşı halen Kandıra, Derince, İzmit, Gölcük, Kartepe, Darıca ve Körfez’deki  kurs merkezlerinde devam ediyor. Yetkililer, kurslara katılmak isteyen vatandaşların KO-MEK merkezlerinden bilgi alabileceğini aktardı.

KOVAN  BAŞI 600 TL

Öte yandan branşta  bu yıl  440 olmak üzere15 yılda toplamda 2 bin 264 kişi ücretsiz olarak eğitim gördüğü öğrenildi. Arıcılık cazip ekonomik getirisi ile de dikkat çekiyor. Bir kovandan yılda yaklaşık 20 kg civarında bal elde edildiğini belirtilirken, kilosu 30 ile 50 TL arasında değişen baldan böylece her kovan için yaklaşık 600 ile 1000 TL arasında kar sağlandığı kaydedildi.

Bugün 12:42 TSİ - Ekonomi

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