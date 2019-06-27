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Minik sanatçılardan piyano resitali

Karamürselli Piyano Sanatçısı Dinara Karabudak’ın öğrencileri, yıl sonu gösterileri kapsamında gerçekleştirdikleri dinleti ile beğeni topladı.
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Karamürselli Piyano Sanatçısı Dinara Karabudak’ın öğrencileri, yıl sonu dinletilerini Yalova-Kaytazdere Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Öğrenciler, başarılı bir şekilde geçen eğitim yıllarından sonra sahneye koydukları performas ile katılımcılara keyifli anlar yaşatı. Karamürsel’de piyano eğitimi alan 6-13 yaş grubu öğrencilerin yıl sonu resitalinde verdikleri konser izleyicilerin büyük beğenisini toplarken, izleyenler minik sanatçıları dakikalarca alkışladı.

YAŞLARI KÜÇÜK, ESERLERİ BÜYÜK

Bir yıl boyunca piyano eğitimi alan Şevval Nur Güven, Elif Şekerci, Zümra Pehlivan, Ali serhat Pehlivan, Ahmet Fuat Yıldırım, Ali Uras Özbağ, Kaan Eymen Soygök, Zeynep Berna Bolak, Ayşe Nur Kaya, İpek Kaya, Ayşe Naz Kaya, Sueda Hançer, Benan Nisa Kalaç, Ömer Yazıcı, Miraç Emir Keleş ve İlkim Aykent, öğretmenleri Dinara Karabudak’ın önderliğinde konuklara piyano resitali sundu.

Bugün 12:43 TSİ - Kültür-Sanat

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