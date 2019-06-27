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"Neden en borçlu belediye olduğu anlaşıldı"

Eğitim Sen yaptığı açıklama ile sürekli değiştirilen sınav sistemi ve İzmit Belediyesi’nden dini vakıflara aktarılan paralara tepki gösterdi.
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Eğitim Sen Kocaeli Şubesi, Sabri Yalım Parkı’nda düzenlediği açıklaması ile sürekli değiştirilen sınav sistemi yüzünden Milli Eğitim Bakanlığı’na tepki gösterdi. Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Hicran Bulut ayrıca İzmit Belediyesi’nde başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in açıklamasıyla dini vakıfların giderlerinin belediye bütçesinden karşılanmasına da eleştirdi.

SİL BAŞTAN SINAV SİSTEMİ

Eğitim Sen adına açıklamalarda bulunan Hicran Bulut, “Hükümetin 17 yıllık iktidarı süresince sınav sistemi 6 kez değişti. Her seferinde sil baştan düzenlenen sınav sistemleriyle öğrencilerimizin geleceği yap-boz tahtasına dönüştürüldü. Bizim gelecek kaygısı ile olsa dahi gözlerinden akan bir damla yaşa bile kıyamazken, sizin bu yaşta omuzlarına taşıyamayacakları yükleri yüklediğiniz, saatlerce ağlattığınız o çocuklar bizim çocuklarımızdır. Derince de sınav sonucu açıklandığında yaşamına son veren Yunus bizim çocuğumuzdur. Daha 14 yaşında. Çok mu zor sınavsız bir eğitim sistemi?” diye sordu.

YUNUS’UN GELECEĞİ ELİNDEN ALINDI

Bir aileye hayatı boyunca unutamayacağı bu acıyı eğitim sistemi yaşatmıştır diyen Bulut, “Bir ailenin ve Yunus’un hayalleri ve geleceği elinden alınmıştır. Eğitim Sen olarak yıllardır sınav sistemlerinin çocuklarımızın yaşamında onarılamaz yaralara yol açtığını defalarca dile getirdik. Öğrencilerimizin geleceğinin sorulardaki dört şıkka sığdırılmasını kabul etmediğimizi ifade ettik. Her çocuğun ilgi ve yeteneklerine göre yönlendirilebileceği, bir eğitim sisteminin mümkün olduğunu, dünya genelinde bunun örnekleri olduğunu belirttik” diye konuştu.

KAYNAKLARI PEŞKEŞ ÇEKMİŞLER

Bulut, “İlimizde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in kamuoyuyla paylaştığı 7 milyon liralık rakamlarla ifade edilen harcamalar göstermektedir ki kamu malları ve olanakları iktidar ve belediyeler eliyle iktidar destekli vakıf dernek ve sivil toplum kuruluşlarına peşkeş çekilmiştir. Kimi zümrelerin hayırseverlik kisvesiyle bir araya geldiği ama bu hayır işlerini dernek üyeleri ve hayırseverlerin bağışları yerine kamu kaynaklarından yapmış, tüm İzmit halkının hakkı olan bu kaynaklar bir zümreye, iktidar yanlılarına ve gerici dinci yapılara aktarılmıştır” dedi.

NEDEN EN BORÇU BELEDİYE OLDUĞU ANLAŞILDI

Bulut, “Türkiye’nin her yerinde kamu malı yandaş şirketler, aileler, firmalar tarafından yağmalanmış, bu yetmemiş kurulan yandaş dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşları eliyle belediyeler bir geçim kapısına, oradan da iktidara oy kapısına dönüştürülmüştür. Denetimsiz bu dernek ve vakıflarda ülkemizin geleceği olan çocuklarımız istismara uğruyor, yangınlarda, doğal gaz patlamalarında ölüyor. Bu görev vakıflara, cemaatlere, derneklere, kişilere devredilemez. Belediye yandaş kurumların arpalığı haline getirilemez. İzmit Belediyesi’nin bu durumuyla, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de neden Türkiye’nin en borçlu belediyesi olduğu anlaşılıyor” dedi. Selin BECER

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