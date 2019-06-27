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İMO’dan üyeleri yapı fuarında

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kocaeli Şubesi, üyelerini 18-22 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 42. İstanbul Yapı Fuarı’na götürdü.
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İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kocaeli Şubesi, üyelerini 18-22 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 42. İstanbul Yapı Fuarı’na götürdü. Yaklaşık 50 kişinin katıldığı gezide yeni ürünler incelendi. Konu ile ilgili olarak şube yetkilileri, “Üyelerimizin kendilerini geliştirebilmeleri ve sektörel gelişmeleri inceleyebilmeleri adına yapılan fuar gezilerimiz faydalı geçiyor” açıklamasında bulundu.

GEZİ FAYDALI OLDU

Fuara 50 üye ile katıldıklarını ve benzeri etkinliklerin devam edeceğini dile getiren bu ve benzeri etkinlikler ile üyelerine faydalı olmayı amaçladıklarını belirten İMO yönetimi etkinliklerine hız kesmeden devam edeceklerini ve benzeri programları önümüzdeki tarihlerde yeniden gerçekleştireceklerini belirterek geziye katılım gösteren tüm mühendislere teşekkür ettiler.

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