Tekstil atıkları yeniden ekonomiye kazandırılıyor

Ülke genelinde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında, Kartepe Belediyesi ekiplerinin ilçe genelirdeki çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Kartepe’de kurulan 52 adet tekstil atığı konteynerlerinden yıllık ortalama 25 ton tekstil atık toplanarak ekonomiye kazandırılıyor. Tekstil atıklarının kaynağında geri kazanılması ile birlikte, yeni ürünlerin üretilmesi için gerekli olan doğal kaynak ve enerji kullanımının önüne geçiliyor.
YURT DIŞINA YARDIM
Yeni ürünlerin üretim faaliyetleri sonucu oluşacak, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin başlıca sebepleri olan sera gazı emisyonları azalıyor. Toplanan tekstil atıkları ham madde olarak kullanılırken, aynı zamanda kullanılabilecek durumda olanlar az gelişmiş ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz