Tekstil atıkları yeniden ekonomiye kazandırılıyor

Ülke genelinde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında, Kartepe Belediyesi ekiplerinin ilçe genelirdeki çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Kartepe’de kurulan 52 adet tekstil atığı konteynerlerinden yıllık ortalama 25 ton tekstil atık toplanarak ekonomiye kazandırılıyor. Tekstil atıklarının kaynağında geri kazanılması ile birlikte, yeni ürünlerin üretilmesi için gerekli olan doğal kaynak ve enerji kullanımının önüne geçiliyor.

YURT DIŞINA YARDIM

Yeni ürünlerin üretim faaliyetleri sonucu oluşacak, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin başlıca sebepleri olan sera gazı emisyonları azalıyor. Toplanan tekstil atıkları ham madde olarak kullanılırken, aynı zamanda kullanılabilecek durumda olanlar az gelişmiş ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.