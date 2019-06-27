4 yeni film yarın vizyona giriyor

Annabelle 3

Annabelle 3, bir odaya kapatılan Annabelle’in diğer kötü ruhları harekete geçirmesi ile birlikte yaşananları konu ediyor. Şeytan ve cinlerin varlığını araştıran Ed ve Lorraine Warren çifti, oyuncak bebek Annabelle’in yarattığı yıkımı durdurmak için onu evlerine getirmeye karar verir. İçine cin giren bebeği evlerindeki eser odasına kapatan çift, onu kutsal bir camın arkasına koyar ve yardımını istedikleri bir rahibin kutsal duasıyla kapatırlar. Çift, artık her şeyin kontrolleri altında olduğunu düşünmektedir. Ancak alınan önlemler Annabelle’i durdurmaya yetmez. Annabelle odadaki diğer kötü ruhları uyandırır ve onlara yeni bir hedef verir: Warren çiftinin 10 yaşındaki kızı Judy ve onun arkadaşları.

Yesterday

Yesterday, kendisinden başka dünyada kimsenin efsanevi müzik grubu The Beatles'ı bilmediğini fark eden bir adamın hikayesini konu ediyor. Jack Malik, küçük bir İngiliz kasabasında yaşayan ve ünlü olma hayalleri yavaş yavaş suya düşen bir şarkıcı ve söz yazarıdır. Ancak her şey kötü gitse bile çocukluğundan beri yanında olan en yakın arkadaşı Ellie onu sonuna kadar desteklemeye devam eder. Tüm dünyada elektriklerin gittiği gizemli bir olay sırasında bir kaza geçiren Jack uyandığında şoke edici bir gerçekle yüzleşir: Dünyadaki kimse The Beatles grubunun varlığından haberdar değildir. Durumdan faydalanmaya karar veren Jack gelmiş geçmiş en iyi müzik grubunun şarkılarını kendisininmiş gibi söylemeye başlar. Amerikalı bir temsilci olan Debra’nın da yardımıyla şöhret basamaklarını hızla çıkar. Ancak yıldızı parladıkça, her zaman ona inanan Ellie’yi kaybetmeye başlar. Eski hayatından uzaklaşan Jack, geç olmadan ait olduğu yere geri dönmeli ve tek ihtiyacının aşk olduğunu kanıtlamalıdır.

Geçmiş Olsun

Geçmiş Olsun, insanlığın neredeyse tamamının yok olduğu bir dünyada sevdiği kadını bulmaya çalışan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Saffet, sevdiği kadın Tuğba’ya kavuşmak için her şeyi yapmaya hazır olan bir genç bir adamdır. Genç kadının kalbini kazanmak için elinden gelenin fazlasını yapan Saffet, sonunda Tuğba’nın kalbine girmeyi başarır. Tam her şey yoluna girip, evlilik hazırlıkları yapılırken, kayınçosu Tarık’ın yaptığı ahmaklık sonucu Tarık ve Saffet komaya girer. Ancak onun Tuğba’ya duyduğu aşk komayı atlatmasını sağlar. Aradan geçen 3 yılın ardından uyanan Saffet, artık Tuğba’ya kavuşmasının önünde hiçbir engelin olmadığını düşünürken, dünyada insanlığın yok olduğunu öğrenir. Saffet’in komada olduğu sırada dünyaya giren bir virüs, insanların neredeyse tamamının yok olmasına neden olmuştur. Dünya üzerinde kalan sayılı insanlardan birinin de Tuğba olduğunu öğrenen Saffet, sevdiği kadına ulaşabilmek için kayınçosu ile birlikte zorlu bir yolculuğa çıkar.

İfrit

İfrit, eski sevgilisinin kendisine geri dönmesi için büyü yaptırmaya başlayan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Birbirlerini çok seven Gökhan ve Naciye evlilik planları yapmaktadır. Ancak Gökhan’ın bir saldırı sonrası engelli olması sevgililerin arasının açılmasına neden olur. Ailesinin baskılarına daha fazla dayanamayan Naciye, Gökhan’ı terk ederek eski sevgilisi Burak’a geri döner. Yaşadıklarından sonra psikolojisi iyice bozulan Burak, Naciye’nin terk etmesini gurur meselesi yapar ve genç kadının kendisine dönmesini sağlamak için medyuma büyü yaptırmaya başlar. Geçmişte de Burak’ın benzer büyüleri Naciye’ye yaptırması işlerin daha da karışmasına neden olur. Yapılan büyüler sonucu Naciye’ye musallat olan varlıklar, genç kadını tehlikeli biri haline getirir.