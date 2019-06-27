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Gebze Teknik’te mezuniyet sevinci

Türkiye’nin önemli üniversiteleri arasında yer alan Gebze Teknik Üniversitesi, 2018-2019 eğitim- öğretim yılı mezunlarını, törenle iş hayatlarına uğurladı.
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Gebze Teknik Üniversitesi’ni başarı ile tamamlayan öğrenciler, mezuniyet heyecanı yaşadı. GTÜ şenlik alanında düzenlenen törene Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Rektör Prof. Dr. M. Hasan Aslan, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nilay Coşgun, Prof. Dr. Arif Çağdaş Aydınoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, İl Müftüsü Yusuf Doğan, sanayici ve iş adamları, öğretim üyeleri,  öğrenciler ve veliler katıldı.

TEBRİKLERİNİ İLETTİLER

Törende ayrıca, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş ile Kocaeli Milletvekilleri Lütfü Türkkan ve Emine Zeybek’in tebrik mesajları okundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, mezunların kortej yürüyüşüyle devam etti. Daha sonra Gebze Teknik Üniversitesi İşletme bölümü birincisi Sümeyye Çiçek Vural, mezunlar adına bir konuşma yaptı. Heyecanlı olduklarını dile getiren Vural, aldıkları eğitim ile ülkelerine faydalı olmaya çalışacaklarını söyledi.

GTÜ, BİR ÜNİVERSİTEDEN FAZLASIDIR”

Törenin selamlama ve hoş geldiniz konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. M. Hasan Aslan, “Sevgili Mezunlarımız, inanıyorum ki sizler, üniversitemizde geçirdiğiniz yıllarda edindiğiniz bilgi ve birikimle Gebze Teknik Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası platformlardaki en dinamik temsilcileri olacaksınız. Üniversitemizde almış olduğunuz ayrıcalıklı eğitim sayesinde; iş hayatınız başladığında farklı olduğunuzu ve her türlü işte fark yarattığınızı göreceksiniz” dedi. 

“İŞİNİ SEVEREK YAPMAK ÖNEMLİ”

Daha sonra kürsüye gelekerek, öğrencilere tebriklerini ileten Vali Hüseyin Aksoy, ise, “Hangi işi yaparsanız yapın mutlaka yaptığınız işten keyif almak, onu severek yapın. Bu yönde bir davranış sergilerseniz önümüzdeki sürçte çalışma hayatında çok daha iyi bir noktaya ulaşacağınıza olan inancım tamdır. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

YEMİN ETTİLER

Konuşmaların ardından Vali Hüseyin Aksoy ve Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, protokol üyeleri ile akademisyenler, dereceye giren öğrencilere mezuniyet belgeleri ile plaketlerini verdiler. Programın son bölümünde GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Kurnaz tarafından mezuniyet yemini ettirilen öğrenciler daha sonra geri sayımın ardından kep attı.

Bugün 13:00 TSİ - Eğitim

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