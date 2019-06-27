Darıca’da yaz etkinlikleri başladı

Darıca Belediyesi bünyesinde hizmetlerine devam eden Bilgi Evleri yaz döneminde de değişik etkinliklerle öğrencilere hizmet vererek, öğrencilerin tatillerini en iyi şekilde geçirmelerine olanak sağlamayı hedefliyor. Dokuz ayrı mahallede hizmet veren Bilgi Evlerinde yaz programı kapsamında çocuklara Kuran-ı Kerim eğitiminin yanı sıra Türkçe, Matematik, İngilizce ve Fen Bilimleri eğitimleri veriliyor. Eğitimlerin yanı sıra zeka oyunları, sokak oyunları, origami, satranç ve masa tenisi gibi sosyal aktivitelerin yapıldığı Bilgi Evleri’ne öğrenciler ilgi gösteriyor.

YAZ BOYUNCA DEVAM

Bilgi evleri yetkilileri Kur’an-ı Kerim derslerinin 575 öğrencinin katılımı ile 24 Haziran 2019 tarihinde başladığını ifade ederek, Kur’an-ı Kerim eğitiminin öğrencilerin yaş seviyelerine uygun şekilde onları sıkmadan verileceğini, Kur’an eğitiminin yanında ilmihal bilgisi ve siyer konularının da eğitim konuları içerisinde olduğunu belirterek, derslere katılmak isteyen öğrencilerin kayıt yaptırabileceğini ve kursun 02 Ağustos tarihine kadar devam edeceğini belirttiler.