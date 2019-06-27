Konyalılar, Bilecik’in tarihi yerlerini gezdi

Gölcük’te faaliyet gösteren Konyalılar ve Karamanlılar Kültür Dayanışma Derneği üyeleri, yaz etkinlikleri kapsamında Bilecik’e gezi düzenledi. Dernek Başkanı Nuri Akkol ve dernek yönetimi öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte Bilecik’e giden dernek üyeleri, tarihi yerleri gezerek, bilgi aldı. Bol bol fotoğraf çektiren ve kaynaşan dernek üyeleri, günlük yaşamın yorgunluğunu atmaya çabaladı.

“MEMNUN KALDILAR”

Bilecik gezisi hakkında değerlendirmelerde bulunan dernek başkanı Nuri Akkol, “Biz dernek olarak her yaz aylarında yaz etkinliğimizi yapıyoruz. Bu etkinlikler kapsamında bu yıl ülkemizin tarihi yerlerini gezip görmek ve kültürlerini öğrenmek için ilk olarak Edirne ilimize tur düzenledik. İkinci etkinliğimiz ise Bilecik ve ilçesi Göynük oldu. Burada önemli eserler var. Ben isterim ki, herkes gelip görsün" dedi.