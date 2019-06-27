Diyabet Okulu 4. dönem mezunlarını verdi

Diyabet hastalarının ve hasta yakınlarının bilgilendirilmesi, eğitilmesi amacıyla hayata geçirilen Gölcük Necati Çelik Hastanesi Diyabet Okulu, 2019 yılının 4. dönem mezunlarını da verdi. Mezuniyet sertifika törenine, başhekim Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hediye Yurttaş, Diyabet Hemşiresi Sevcan Egüz Kahraman ve Diyabet Okulu katılımcıları katıldı.



“SAĞLIKLI YAŞAMLAR DİLİYORUM”

Sertifika töreninde nedeniyle konuşan başhekim Op. Dr. Yüksel Pehlevan, “Diyabet okulunda verilen eğitimlerin amacı diyabetli bireylerde sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve egzersiz alışkanlığı kazandırmak, diyabette ilaç ve insülin kullanımını en doğru şekilde uygulamalarını sağlamaktır. Dâhiliye uzmanı, diyabet hemşiresi, diyetisyen ve psikologlardan oluşan ekibimiz tarafından verilen eğitimlere, tüm diyabetli bireyler ve yakınları katılabilirler. Tüm diyabetlilerimize ve halkımıza sağlıklı bir yaşam diliyorum” dedi. 9 katılımcının mezun olduğu tören sertifika dağıtımı ile sona erdi.