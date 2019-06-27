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Neşe-i Sağlık Derince’de sahne alacak

Yeşilçam şarkıları ile bilinen Neşe-i Sağlık Korosu, 30 Haziran Pazar günü Derince’de düzenleyeceği konserle katılımcılara Türk Sanat Müziği ziyafeti sunacak.
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Derince Lisesi Mezunları Derneği’nin Derince Belediyesi’nin katkılarıyla düzenleyeceği Türk Sanat Müziği Konseri için geri sayım başladı. Yeşilçam şarkıları ile bilinen ve bünyesinde doktorlar, diş hekimleri gibi sağlık sektöründen üyeleri barındıran Neşe-i Sağlık Korosu, 30 Haziran Pazar günü Derincelilerle buluşacak. Harikalar Sahili’nde yer alan Derince Belediyesi Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek olan konserin saat 20.00’de başlayacağı belirtildi.

AYGÜN’E DAVET

Aynı zamanda Derince Lisesi mezunu olan ünlü koro şefi Erbil Aydın yönetimindeki koronun Türk Sanat Müziği ziyafeti sunacağı konser ücretsiz olarak düzenleniyor. Derince Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Necdet Meriçli ve yönetim kurulu üyesi Nagehan Özgül de konser öncesi Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ü ziyaret ederek davetiye takdim etti. Başkan Aygün de kültürel ve sanatsal etkinliklere önem verdiklerini belirterek, tüm Derincelileri ücretsiz olarak düzenlenecek konsere beklediklerini ifade etti.

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