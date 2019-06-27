Seymen’de LGS sevinci

LGS’de 500 tam puan alarak Türkiye şampiyonları arasında yer alan Özel Seymen Eğitim Kurumları öğrencisi Orhun Yavuz, hem ailesini hem de okulunu ve öğretmenlerini gururlandırarak, ilimizi Türkiye genelinde en iyi şekilde temsil etti. Okul Müdürü Ercan Demir, Seymen Koleji’nde sınava giren 94 öğrencinin de başarılı olması, sadece Türkiye şampiyonu çıkarmayıp ilk %1 ‘lik dilime giren 22 öğrenci ve onların başarılarında katkıları olan öğretmen ve aileleriyle bir araya gelerek, başarının tesadüf olmayıp sistemli çalışma ve uzun mesailer sonucunda elde edildiğini vurguladı.

VELİYE DOĞRU BİLGİ

Bu başarının altında uzun yıllar Seymen Koleji terbiyesi ile yetişen öğrenciler olduğunu ifade eden” Okul Müdürü Ercan Demir, veli ve öğrencinin aklını çelen, çeşitli vaatlerle birkaç ay öğrencileri okullarından koparıp, suni başarı elde etmeye çalışan, kamuoyunu yanıltıcı bilgiler veren ya da zincir okul mantığı içinde kendi başarılarını söyleyemeyip, Türkiye geneli bilgileri kendi başarılarıymış gibi deklare edenlerin, eğitimci etiği ile bağdaşmadığını, veliye doğru bilgi vermenin önemli olduğunu söyledi.

BELLİ GRUPLARIN SÖZCÜSÜ

Eğitimin önemine dikkat çeken Demir, doğru haberin önemine dikkat çekerek mesleğini gazetecilik ahlakı içerisinde yapan basın mensuplarının ve onların kurumlarının çok değerli olduğunu ancak bazılarının kalemini belli grupların sözcüsü olarak kullandığını bundan da en çok çocuklarımızın ve velilerimizin zarar gördüğünü ifade etti.

BAŞARI İNDİRİMLERİ

Başarının ortak çıktı olduğunu söyleyen Demir, “Sadece öğrencinin değil, sadece öğretmen ve velinin rolü değil, ama hepsinin ortak emeğinin adı gerçek başarıdır. LGS başarısı, Kocaeli’ndeki tüm öğrenciler için önemli. Özel Seymen Anadolu Lisesi’ne kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler için çeşitli oranlarda başarı indirimleri uygulanıyor” dedi.