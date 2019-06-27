Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 13:30 TSİ- Gündem G: Bugün 13:36 TSİ

Kocaeli'de zam talebi gündemde

Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası, zam talebinde bulunmuştu. Talep, bugün yapılan UKOME toplantısında gündeme geldi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası, tam bilet ücretine yapılan zammın üzerinden bir yıl geçtiğini belirterek zam talebinde bulunmuştu. Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası'nın zam talebi bugün yapılan UKOME toplantısında gündeme geldi. Zam talebi komisyona havale edildi. Komisyon, Kocaeli Üniversitesi'nden gelecek rapora göre önümüzdeki UKOME toplantısında zam talebini yeniden değerlendirecek.

Bugün 13:30 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Değirmenci - Tamam zam yapılsın kabul. Değirmendere hattında ki ne kadar hurda araba varsa değişsin. Havalandırmalı temiz düzenli arabalar gelsin kendi payıma zammı destekliyorum. Ama şu anda ki rezil arabalara ödediğimiz ücret fazla bile!!

Yanıtla . 0Beğen 27 Haziran 14:30

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Kadınlar, Hürriyet’ten kreş istiyor mask
Kadınlar, Hürriyet’ten kreş istiyor
Kocaeli'de büfelerden 152 bin TL'lik vurgun yapan hırsızlar yakalandı mask
Kocaeli'de büfelerden 152 bin TL'lik vurgun yapan hırsızlar yakalandı
Yıkılan duvarı izmit belediyesi yapıyor mask
Yıkılan duvarı izmit belediyesi yapıyor
İzmit Belediyesi hizmet aracı kiralayacak mask
İzmit Belediyesi hizmet aracı kiralayacak
“Bebekler madde bağımlısı olarak doğuyor” mask
“Bebekler madde bağımlısı olarak doğuyor”
Hürriyet, Cedit’te vatandaşlarla buluştu mask
Hürriyet, Cedit’te vatandaşlarla buluştu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak mask
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak
Kocaelili başpehlivan Tanju Gemici, Gebze'deki güreşte dışlandı mask
Kocaelili başpehlivan Tanju Gemici, Gebze'deki güreşte dışlandı
Kocaelili aile tatil yolunda kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı mask
Kocaelili aile tatil yolunda kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı
92 oy alan bağımsız aday İstanbul’daki sonuca itiraz etti! mask
92 oy alan bağımsız aday İstanbul’daki sonuca itiraz etti!
Şevki Yılmaz'ın damadı müdür oldu mask
Şevki Yılmaz'ın damadı müdür oldu
Herkes şokta! 130 milyon nereden çıktı? mask
Herkes şokta! 130 milyon nereden çıktı?

GALERİ

Sabah 4'te geldiler, 60 saniyede çıktılar! 80 bin liralık dev soygun mask
Sabah 4'te geldiler, 60 saniyede çıktılar! 80 bin liralık dev soygun
Eskihisar feribot iskelesi yolunda kaza: 2 yaralı mask
Eskihisar feribot iskelesi yolunda kaza: 2 yaralı
Feci kazada hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı mask
Feci kazada hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı
Ballıkayalar Tabiat Parkı doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu mask
Ballıkayalar Tabiat Parkı doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu
Kocaeli'nin zenginlikleri Kanal 7 ekranlarında mask
Kocaeli'nin zenginlikleri Kanal 7 ekranlarında
Hünkar’da huzura Ali Gürbüz çıktı!.. mask
Hünkar’da huzura Ali Gürbüz çıktı!..
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL