Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası, tam bilet ücretine yapılan zammın üzerinden bir yıl geçtiğini belirterek zam talebinde bulunmuştu. Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası'nın zam talebi bugün yapılan UKOME toplantısında gündeme geldi. Zam talebi komisyona havale edildi. Komisyon, Kocaeli Üniversitesi'nden gelecek rapora göre önümüzdeki UKOME toplantısında zam talebini yeniden değerlendirecek.
Bugün 13:30 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 13:36 TSİ
Kocaeli'de zam talebi gündemde
Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası, zam talebinde bulunmuştu. Talep, bugün yapılan UKOME toplantısında gündeme geldi.
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Yorumlar
(1 )
Değirmenci - Tamam zam yapılsın kabul. Değirmendere hattında ki ne kadar hurda araba varsa değişsin. Havalandırmalı temiz düzenli arabalar gelsin kendi payıma zammı destekliyorum. Ama şu anda ki rezil arabalara ödediğimiz ücret fazla bile!!
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