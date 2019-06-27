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Bugün 13:38 TSİ- Ekonomi G: Bugün 13:45 TSİ

"Volkswagen fabrikayı Kocaeli'ye kursun"

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Volkswagen yatırımını değerlendirdi.
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Volkswagen’in fabrika yatırımı için Türkiye’yi tercih etmesini değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Alman otomotiv üreticisi Volkswagen’in fabrika yatırımı için Türkiye’yi tercih etmesinden dolayı büyük bir memnuniyet duyduk" dedi.

KOCAELİ’DE OLSUN

Başka Zeytinoğlu, yeni yatırımın Kocaeli’de olmasını istediklerini belirterek, ancak bu gerçekleşemesede böylesine büyük bir yatırımın Türkiye’de yapılmasından dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

HANGİ ŞEHİRDE OLURSA OLSUN...

Zeytinoğlu, ayrıca söz konusu yeni yatırım hangi şehirde yapılırsa yapılsın, ilimizin de, güçlü otomotiv yan sanayisi ile bu yatırıma katkı sağlayacağını ifade ederek, "Ülkemize önemli faydalar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

EKONOMİYE CANLILIK

KSO Başkanı Zeytinoğlu, konuşmasının devamında, "Önümüzdeki süreçte de, Türkiye’de uygun yatırım ikliminin sağlanarak, ülkemizi tercih eden doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının artmasını bekliyor, istihdam ve ekonomimize canlılık katmasını umuyorum" dedi.

Bugün 13:38 TSİ - Ekonomi

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