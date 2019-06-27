İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz günlerde gazetemiz başyazarı M. Tanzer Ünal, genel müdürümüz Erkan Ünal, Yazı İşleri Müdürümüz Mesut Akbulut ve haber müdürümüz Bülent Ekinci ile makamında bir araya geldi. Gazetemizle buluşması sırasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Hürriyet, “Öyle bahsedildiği gibi tertemiz bir belediye devralmadık” dedi.

SÜTTEN ÇIKMIŞ AK KAŞIK GİBİ GÖSTERİYORLARDI

Kısa bir süre önce yaptığı basın açıklamasının gerekçesini anlatan Hürriyet, “Basın toplantısının yapılmasının önemli bir sebebi vardı. Çünkü sütten çıkmış ak kaşık gibi tertemiz bir belediye bıraktıklarını söylüyorlardı. Bunun böyle olmadığını anlatmak istedim. Ensar Vakfı ve TÜGVA ile ilgili açıklamamın sebebi budur” diye konuştu.

“İKİ VAKIF DA ÇIKACAK”

Kent kamuoyunda uzun süre tartışılan Ensar Vakfı ile TÜGVA konusuna değinen Hürriyet, “Belirttiğim binalardan çıkmaları için ihtar gönderdik. Çıkmazlarsa kaymakamlığa bildireceğiz. Mutlaka o binalardan vakıfları çıkaracağız. Böyle dernekçiliğe can feda” açıklamasında bulundu.

CEDİT KONUSU ÖNEMLİ

Konuşmasında ayrıca Cedit Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm konusuna değinen Hürriyet, şöyle konuştu: “Cedit’teki hak sahiplerine ödemelerini gelecek yılın bütçesinden yapabiliriz. Hukuken yapabileceğimiz bir şey yok. Belediye başkanı imza koymuş, TOKİ onaylamış. Bütçe için Büyükşehir destek olacağını söyledi.”

Belediyedeki görevinize, başkanlık makamına alışabildiniz mi?

Artık hakimim, bazı şeylere daha hızlı karar verebiliyorum. İlk üç hafta biraz zorlandım, ama şimdi daha rahatım. Artık gelen evrakı da hemen anlayabiliyorum, önemliyse incelemeye ihtiyaç duyuyorum. İstanbul seçimleri bitti, biraz daha rahatladık. Ekrem İmamoğlu’nun seçimi kazanması, bize psikolojik olarak büyük katkı sağladı. Böylelikle birçok belediyede düzelmeler yaşanacağını düşünüyorum.

“ARTIK ÇİZME GİYİP ÇAMURA İNİYORLAR”

Ne gibi düzelmeler yaşanacağını düşünüyorsunuz?

Dikkat edin, İzmit Belediyesi sayesinde diğer belediyelere kendine çeki düzen verdi. O eski kibir yok oldu sayılır, ancak bazılarında halen var. Dikkat edin herkes çizmeleri giyip çamura girebiliyor. Makam araçları yavaş yavaş gönderiliyor. Eskiden kimse makam araçlarından inmezdi. Şimdi tasarruf söylemleri başladı. Kocaelispor’a sahip çıkılmaya başlandı. Eskiden kimse tınlamıyordu. Üniversitedeki Bahar Şenlikleri bile 5 yıl aradan sonra tekrar yapılır oldu. Bir kontrol mekanizmasının olması çok önemli.

Büyükşehir ile uyumunuz nasıl?

Nevzat Bey zamanında bile bu kadar hızlı müdahale olduğunu sanmıyorum. Büyükşehir’in alanına giren konularla ilgili biz resmi yazı yazıyoruz, hemen çözüyorlar. Geçen Belsa önündeki yolla ilgili bir durumu anlattık, üç güne kalmadan Büyükşehir ekipleri geldi ve söz konusu düzenlemeyi yaptı. Şimdi de Bekirdere Üçyol sorunu var, onu bildirdik parke yol, beton yol oluyor. Kaç senedir yapılamayan şey şimdi yapılıyor. Büyükşehir de eleştirilmemek için hemen harekete geçiyor.

Belediye içerisindeki kadrolaşma konusunu tamamladınız mı?

Kadrolaşma ile ilgili bir iki müdürlüğüm daha kaldı. Orada da değiştirip değiştirmemekte tereddütteyim. Sistemi bir anda değiştirmek istemiyorum. Şimdi bir teknik başkan yardımcısı atayacağım. Bu atama öncesinde koordinatörlük sistemiyle müdürlükleri yürüteceğiz, memnun kalırsam koordinatörlük görevini yapan kişiyi atayacağım. İki arkadaşımıza zaten koordinasyonluk görevi yaptırıyorum. 8 başkan yardımcısı hakkım var, geniş kullanmayı düşünüyorum. Teknik başkan yardımcılıklarını atamayı düşünüyorum. Meclisten 2 tane atamıştım. Üçüncü hakkımı kullanmakla ilgili net bir karar vermedim.

“TORPİLLİLERİN SÖZLEŞMESİ YENİLENMEYECEK”

Geçen dönemden kalan birçok müdürle çalışmaya devam edeceğim. Ancak torpilli atamalarla alakalı son anda memur statüsünde sözleşme imzalanan 29 kişiyle ilgili sözleşme süreleri bittiğinden yeniden sözleşme yapmayacağım. Aralarından birkaç tane eski personelin dışında sözleşmelerini yenilemeyeceğim. Malum, torpilli atamalar için de bir şey yapmak lazım. Zaten kendi partimden personel alamıyorum, bir de önceki dönemde seçime 1 gün kala memur olanları tutarsam olmaz.

“VATANDAŞ ‘DUR’ DİYOR”

Vatandaş da artık bunlara dur denilmesini ve böyle işlere son verilmesini istiyor. AK Parti’li ve MHP’liler bile beni neden destekledi sanıyorsunuz, İşte bu yaşananlara “Yeter artık” dedikleri için oy verdiler. Bu düzen, israf, torpil, kayırmacılık bitsin diye oy verdiler. Bana göre bu kadar lafını ettikten sonra istifa etmeleri gerekiyordu, ama etmediler.

“KENDİLERİ AYRILIR SANDIM”

Zaten 5-6 ayları kaldı. Düşünün, eski başkan yardımcısı Mehmet Örgev’in çocuğu bile istifa etmedi. O kadar yazılana çizilene aldırmadı. Meclis üyesi Mehmet Çetin de işe iade davası açacağım diyordu, sonra demeç veriyor “Ben zaten çocuğumu işten çıkartacaktım” diye. İşten çıkartacak adam seçime bir gün kala çocuğunu işe alır mı?

AK Parti’liler neden icraat yapmaktansa bu tür açıklamalar yapıyor, devamlı geçmişi kurcalıyor diye eleştirilerde bulunuyor. Bununla ilgili ne diyeceksiniz?

Neden o açıklamayı yaptım biliyor musunuz; sütten çıkmış ak kaşık gibi “biz size iyi bir belediye teslim ettik” modunda geziyorlardı. Sırf onu kırmak için o açıklamayı yaptım. Bu kadar kötü yönetilmiş belediye olduğunu ortaya koymasam, küçük bir hatamda biz size böyle teslim etmedik diyeceklerdi. Ancak tablo hiç de öyle değil.

“ÇEDİT SORUNU ÇOK BÜYÜK”

Gecen gün Cedit’teydik. Orada vatandaşa 12 milyon lira para ödememiz gerekiyor… Bir yıl önce Nevzat Bey başkan olarak bu konuda imza atmış, ancak gider bütçeye konulmamış. Oranın bütçesi neden konulmadı? Öyle bir sözleşme yapılmış ki inanamazsınız... Kamu arazileri ve bizim arazilerimiz hiçbir karşılık almadan, koşulsuz şekilde TOKİ’ye devredilmiş. Tüm anlaşmalar yapıldıktan sonra binaları biz yıkıp tertemiz hale getireceğiz. Alt yapıyı, cami, okul ve sosyal donatı alanlarını, istinat duvarlarını biz yapacağız. Yapılacak proje 16 kat ve 16 katın istinat duvarları en az bir bina kadar maliyeti var. Bütün istinat duvarlarını biz yapacağız. Yeşil alan ise neredeyse hiç yok.

“TEK BİR DÜKKAN BİLE VERİLMİYOR”

Bir de bu işin projesi ihaleyle dışarı yaptırılmış ve 14 bin metrekarelik ticari alan planlanmış. Bu ticari alanın tüm yetkisi TOKİ’de. Belediyeye bir tane dükkan bile verilmemiş. Hak sahiplerine toplamda 15 milyon lira ödenecekti, bunun 8 milyon lirasını TOKİ ödemiş, kalan miktarı da bizim ödememiz gerekiyor. Ayrıca değer farklar ile miktar 12 milyon liraya çıkıyor. Ama bunu Nevzat Doğan bütçeye koymamış ve kasamda para olsa bile bunu ödeyemiyorum. Gerçi kasamda para yok. Para bile olsa ödeyeceğim kalem yok.

“İSRAF EDİLEN PARAYLA BU İŞ ÇÖZÜLÜRDÜ”

Şimdi ben neden bu haksız kazandırmalara kızıyorum, anladınız mı? Farklı belediyelere yapılan park olayları var. Özel kalem müdürünün memleketine bile 600 bin liraya park yapılmış. Bu tür dışarıya yapılan işlerin toplamı 12 milyon lira. Diğer belediyelere parktı, çeşmeydi derken 12 milyonluk iş yapmışız. Cemaatleri zaten açıkladım, 7 milyon lira. Bunun toplamı 19 milyon. Biz bu parayla Cedit’i çözerdik.

“CEDİT PARASINI ANCAK 2020 BÜTCESİYLE ALABİLİR”

Cedit’teki hak sahipleri, maalesef yeni bütçe planlamasından, yani 2020 bütçesi ile ödeme yapabileceğiz. Hukuken yapabileceğimiz bir şey yok. Belediye başkanı imza koymuş, TOKİ onaylamış. Buna bir yatırım bulmam lazım. Şimdi bakana gideceğiz, Büyükşehir ile görüştük, “Biz de karşıydık. Bize rağmen Cedit Projesi yapıldı” dediler. Onlar bile “O proje yapılırsa 5 yıl sonra hepimizi eleştiri bombardımanına tutacaklar” diyor. Millet mağdur olduğu için proje iptal edilemiyor. Bunun için o hançeri oraya vuracağız. Bakanlıktan para isteyeceğiz. Büyükşehir de yardım edeceğini söyledi.

“ENSAR’A VE TÜGVA’YA İHTAR GÖNDERDİK”

İzmit Belediyesi’ne ait olan ve bedelsiz tahsil edilen iki binayla ilgili Ensar Vakfı’nın gençlik merkezine ve TÜGVA’nın erkek öğrenci yurduna ihtar gönderdik. Birkaç gün içerisinde şahsi eşyalarını da alarak binaları terk etmelerini istedik. Bu protokol batıl… anlaşmaya bağlı bile olsa belediye hiç kimseye bedelsiz tahsis yapamaz. Bazı gider kalemleri ödenebilir, ama bina tahsisi asla yapamayız. Boşaltmazsalar kaymakamlığa yazı yazacağız, işgalci durumdalar, boşaltılmasını sağlayacağız. Buraları farklı şekilde değerlendireceğiz. Projelerimiz arasına serpiştireceğiz. Kreş de olabilir… Kısacası eğitim için kullanmak istiyoruz.

“TÜGVA’NIN KİRASINI ARTIK ÖDEMİYORUZ”

TÜGVA’nın Belsa Plaza’daki alanında SGK İl Müdürlüğü’nde kiracı biz değil TÜGVA görünüyor. Biz protokole dayalı kirasını ödüyormuşuz. Zaten göreve geldiğim gün onu kesmiştim. Her ay 14 bin lira kira bedelini bizden tahsil ediyorlardı. Böyle dernekçiliğe can kurban… Şehitlik Korusu diye bilinen bölgeyi yeniden faaliyete geçireceğiz. Üstelik orayı biz işleteceğiz. Uzun zamandır boş duruyordu. Orası çok güzel bir yer. Cafe ya da restoran olarak değerlendirebiliriz, konuyu projelendiriyoruz.

VADİ İZMİT KONUSU

Vadi İzmit devam ediyor. Burada belediyenin pek kârı olmayacak. Oranın parasına güvenerek Cedit, projesine başlanılmış. Yüzde 80’i bitti, ama zamanında tamamlanamayacak. Ama krize rağmen çok iyi gidiyor. Tapuları salmamızı istiyorlar, ben de zamanla peyder pey salacağım tapuları. Firmayla uyumlu olarak devam edeceğiz.

ORTA HASARLI BİNALARIN YIKILMASI

Orta hasarlı binaların yıkım işi valiliğe verilmiş, ardından kaymakamlığa, şimdi de belediyelere aktardılar. Bizde de 60 civarı bina var. Vatandaşları toplayıp durumu anlatacağız. Pat diye yıkılmıyor, ama sonuçta onların güvenliği için… Keyfe keder bir durum değil bu.

“CEDİT’İ DÜŞÜNÜNCE UYKULARIM KAÇIYOR”

Ben Cedit’i düşünüyorum, uykularım kaçıyor. Daha binalara başlanmadı. Şimdi en azından anlaşma yapılanları yıkıp temizleyelim dedik, ona başladık. Mali durum sıkıntılı, gelir getirecek şeyler yapmamız gerekiyor. Ona çalışıyoruz. Ama az parayla çok iş yapmaya alıştık. Geçen sene yapılanlarla bu yıl yapılan işler arasında ciddi kârlarımız oluyor. Hemen hemen her şeyi yarı fiyatına yaptırıyoruz.

CHP örgütü işe alımlarla ilgili istekte bulunuyor mu?

Örgütten işle ilgili elbette istekte bulunuluyor. Ben böyleysem kim bilir Tahir Bey’e ne kadar baskı vardır. Ama ben bir kişi bile işe alamadım. Alabilecek durumda da değilim. Örgüt de bunun farkında. Ama partizanlık yapmayacağım. Bana iş bilen adam lazım. O yüzden de benim partililerimin kişisel çıkarlarından çok toplumsal mesajlar vermek istiyorum. Tabi ki partimin başımın üstünde yeri var. Ancak onlar da ekonominin düzelmesi ve yeni projelerin başlaması için vakit tanıyorlar.

“BİZİMKİ GÖREVDEN ALMA; DİĞERLERİNİNKİ DEĞİŞİM”

Görev değişiklikleri yaparken biz yaptığımızda görevden alma diye haber oldu, ama diğer belediyeler yaptığında görev değişikliği diye haber oldu. O dönem biraz üzüldüm. Halbuki böyle bir değişime en çok İzmit Belediyesi’nin hakkı vardı.

“BEKAŞ İLE İLGİLİ MAHKEMEYE BAŞVURDUK”

BEKAŞ yönetiminin değiştirilmesiyle ilgili kararımız onay görmemişti. Aynı durum Ankara’da da yaşanıyordu. Ancak orada dava kazanıldı ve yapılan değişimin onaylanmasına karar verildi. Artık elimizde bir emsal karar var. Vakit geçirmeden gereken kararın verilmesi için mahkemeye başvurduk.

AK PARTİ’LİLERİN SÖYLEMLERİ

Bir gün AK Parti’li bir genç benim yolumu kesti, “Ben bu düzenin bozulması için size oy veren AK Parti’lilerden biriyim. Bize hep gönüllülük esası, parti sevgisi deyip çalıştırdılar. Bir baktık ki bizi çalıştıranlar zengin olmuş. Biz bu düzenin bitmesini istiyoruz” dedi. Yine benzen bir olayı haberlerin altına paylaşılan yorumda gördüm. Meclis üyesi Aysel Demirtaş, kadın kolları başkanıyken, yanındakilere parti gönüllülüğünden bahsediyormuş. Ama onunda gelini belediyemize alınmış.”