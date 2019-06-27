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Ronaldo’nun doğduğu adadan madalya ile dönün çocuklar!

26 Haziran’da başlayan ve 30 Haziran’da sona erecek olan Biatlon Avrupa Şampiyonası’nda ilimizi ve ülkemizi Kocaeli Yüzme Kulübü’nden 3 sporcu temsil ediyor.
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26 Haziran’da başlayan ve 30 Haziran’da sona erecek olan Biatlon Avrupa Şampiyonası’nda ilimizi ve ülkemizi Kocaeli Yüzme Kulübü’nden 3 sporcu temsil ediyor. Zorlu şampiyona Portekiz’in Madeira kentinde düzenleniyor. Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, 5 Şubat 1985'te Madeira’da doğdu. Ronaldo’nun bu kentte bir de bronzdan heykeli mevcut. KYK’lı ve diğer kulüplerden mücadele eden Millilerimiz, Ronaldo’nun doğduğu adadan madalya ile ülkemize dönmek için elinden geleni yapacak.

KOCAELİ YÜZME KULÜBÜ HEYECANLI

Milli Takım Antrenörü Sabri Bozca’nın nezaretinde İber Yarımadası’na giden Kocaeli Yüzme Kulübü’nün İzmitli Milli yüzücüleri 2007’li Ahmet Ege Önder, 2005 doğumlu Azra İlayda İkram ve Başak Yaprak Doğan, Portekiz’de hem ilimizi hem de ülkemizi temsil ediyor. Ahmet Ege Önder, Azra İlayda İkram ve Başak Yaprak Doğan 19-21 Nisan tarihleri arasında Antalya’nın Alanya ilçesindeki Biatlon Yüzme Yarışları sonrasında Milli takıma seçilmişlerdi. Modern Pentatlon yarışları için Kocaeli Yüzme Sabri Bozca da Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Teknik Kurul Üyesi olarak görev alıyor.

BOZCA UMUTLU

Kocaeli Yüzme Kulübü Başkanı Işıl BOZCA yarışlarla ilgili olarak “Modern Pentatlon 5’li disiplin şeklinde yapılan bir spor. Yüzme, koşu, Binicilik, Eskrim ve Atıcılık Modern Pentatlon içindeki spor branşları. Portekiz’deki organizasyon Biathle-Triathle Avrupa Şampiyonası. Burada sporcularımız hem yüzecek hem de koşacak. Modern Pentatlon Federasyonu yeni bir federasyon ve gelişime çok açık. Avrupa Pentatlon konusunda çok yol aldı. Ancak mesafeleri her geçen gün kapattığımızı belirtmeliyim. Çocuklarımız Madeira’da yani Cristiano Ronaldo’nun doğduğu adada bulunuyor. Umarım o adadan madalya alırız. Bu madalyayı da Kocaeli Yüzme Kulübü’nden bir sporcumuz elde ederse tabii ki bize daha çok keyif verir” dedi. Erdem ÖVÜÇ

Bugün 17:00 TSİ - Spor

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