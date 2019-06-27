Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 17:00 TSİ- Spor G: Bugün 17:27 TSİ

Engin Korukır: Gerçekçiyim, kimseye hayal satmam!

Kocaelispor’un yeni teknik adamı Engin Korukır, kimseye hayal satmayacağını ifade etti, adımları birer birer ve sağlam bir şekilde çıkmak zorunda olduklarını belirtti.
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaelispor’un yeni teknik adamı Engin Korukır, kimseye hayal satmayacağını belirtti ve adımları birer birer ve sağlam bir şekilde çıkmak zorunda olduklarını belirtti.

PARACI LAFI BENİ ÜZER

15 yıl sonra yuvasına, şehrinin takımı Kocaelispor’a dönen deneyimli teknik Engin Korukır, disiplinli ve prensipli bir yapıya sahip olduğunu ifade ederek şu düşüncelere yer verdi: Bir süredir ismim gündemdeydi. Bu süreçte herkes fikrini ortaya koymuş. Görüşlere saygım var. Ama bir konu hoş değil. O da “Paracı” lafı. Bu beni üzer.

İSTEYEN ÖĞRENEBİLİR

Anlatmayı istediğim bir konu değil ancak pek bilinmiyor demek ki. Kocaelispor’da Hikmet Karaman hocamın yardımcısıyken ve İbrahim Saral’ın başkanlığı döneminde de teknik direktörken ne kadar bağış yaptığımı isteyenler öğrenebilir. Şu dar var. 1. Lig’den 2, ikinci ligden de birkaç takımı beklettim. Yaptıkları tekliflere  -Kocaelispor ile görüşmeden kimseye bir şey söylemeyeceğim- dedim.

ÇOK DÜŞÜNMEM

Paracı birisi olsam 1. Lig’deki cazip teklifleri reddetmezdim. Benim için Kocaelispor’un hangi ligde mücadele ettiğinin bir önemi yok. Evet, kariyerim açısından 2 lig aşağıdayım, ama söz konusu Kocaelispor’un menfaati olunca kariyeri çok düşünecek durumum olmaz.Evet, transferin açılması önemli. Hüseyin başkanımızın ve yönetimimizin heyecanını gözlemledim. Gerçekten çabalıyorlar.

YAPILACAK ÇOK İŞİMİZ VAR

Elimizi çabuk tutmamız lazım. Yapılacak çok iş olduğunu biliyorum. Ekibim zaten hiç değişmez. Her birine çok inanıyor ve güveniyorum. Aramızdaki güven ve samimiyet bizi yıllardır bir arada tutuyor. Faruk (Sarman) benim eski futbolcum. Yardımcılığımı da yapmıştı. Teknik ekip içinde değerlendirmeyi düşünüyorum. Ancak Kartepe Belediyesi’nde kendi yaptığı işi de var. Bu konu kısa bir süre içinde netleşir.

İKİ YILLIK KADRO PLANIM VAR

Kocaelispor’da şampiyonluk yaşamam lazım. Bunu kendim için değil, Kocaeli şehri için yapmam lazım. Hatta 2 yıl üst üste o mutluluğu yaşamamız gerekiyor. O şampiyonluğu yaşamam için hayal etmem lazım. Ancak bu hayali asla satmam. Gerçekçi birisiyimdir. Çünkü hesabını ben vereceğim. Doğru transfer yapmak çok kritik bir konu. Sadece bu yılın değil, önümüzdeki yılın da takımını kurmam lazım.

SAHA İÇİNDE ROLLER DEĞİŞİR

Prensip, prensip, prensip. Disiplin, disiplin, disiplin… Saha dışında herkes canımız, ama saha içinde roller değişir. Bu işler şakaya gelmez. Alt yapıdaki futbolcuları mutlak izleyeceğim. Hatta 4-5 günümü buna ayıracağım. Oradan A takıma alabileceğim oyuncular olacaktır diye umuyorum. Basamakları tek tek çıkarak finale ulaşmamız lazım. Saha dışında neler olup bittiğine bakmadan, bu şehre nasıl rahat bir futbol izletiriz, Kocaeli’nin ruhuna hitap eden bir takım nasıl kurarız, buna bakacağız. Erdem ÖVÜÇ

Bugün 17:00 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
kocaelispor'da Korukır dönemi mask
kocaelispor'da Korukır dönemi
Belediyeler güreşlerden vazgeçiyor! mask
Belediyeler güreşlerden vazgeçiyor!
Aman dikkat Körfez! mask
Aman dikkat Körfez!
Arnavutköy’ün yeni hocası tanıdık biri mask
Arnavutköy’ün yeni hocası tanıdık biri
'Yasir sanırım Fenerbahçe'ye gidecek' mask
'Yasir sanırım Fenerbahçe'ye gidecek'
Kesinlikle ligin en iyi transferi! mask
Kesinlikle ligin en iyi transferi!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak mask
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak
Kocaelili başpehlivan Tanju Gemici, Gebze'deki güreşte dışlandı mask
Kocaelili başpehlivan Tanju Gemici, Gebze'deki güreşte dışlandı
Kocaelili aile tatil yolunda kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı mask
Kocaelili aile tatil yolunda kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı
92 oy alan bağımsız aday İstanbul’daki sonuca itiraz etti! mask
92 oy alan bağımsız aday İstanbul’daki sonuca itiraz etti!
Şevki Yılmaz'ın damadı müdür oldu mask
Şevki Yılmaz'ın damadı müdür oldu
Herkes şokta! 130 milyon nereden çıktı? mask
Herkes şokta! 130 milyon nereden çıktı?

GALERİ

Sabah 4'te geldiler, 60 saniyede çıktılar! 80 bin liralık dev soygun mask
Sabah 4'te geldiler, 60 saniyede çıktılar! 80 bin liralık dev soygun
Eskihisar feribot iskelesi yolunda kaza: 2 yaralı mask
Eskihisar feribot iskelesi yolunda kaza: 2 yaralı
Feci kazada hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı mask
Feci kazada hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı
Ballıkayalar Tabiat Parkı doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu mask
Ballıkayalar Tabiat Parkı doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu
Kocaeli'nin zenginlikleri Kanal 7 ekranlarında mask
Kocaeli'nin zenginlikleri Kanal 7 ekranlarında
Hünkar’da huzura Ali Gürbüz çıktı!.. mask
Hünkar’da huzura Ali Gürbüz çıktı!..
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL