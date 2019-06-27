Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 17:15 TSİ- Spor G: Bugün 17:48 TSİ

Kocaelispor’da yeni kulüp müdürü…

Kocaelispor’da kurumsal anlamda da çalışmalar devam ediyor.
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaelispor’da kurumsal anlamda da çalışmalar devam ediyor. Bahri Yavuz döneminde Kocaelispor’un yükünü çeken Kulüp Müdürü İlker Uzel’in istifasının ardından gözler yeni kulüp müdürünün kim olacağına çevrildi.

SANCAKTEPE’DE ÇOK BAŞARILIYDI

Yönetim kurulu amatör ligden 2. Lig’e kadar yükselen ve istikrarlı çizgisini hiç kaybetmeyen Sancaktepe Belediyespor mucizesinin mimarları arasında gösterilen Kırmızı Akif Özakyol ile temasa geçti ve Başkan Hüseyin Üzülmez aynı zamanda İzmitli olan Özakyol’u Kocaelispor’da görmek istediğini ifade etti.

VOLKAN ELMASER İLE BİRLİKTE

Teklif için teşekkür eden ve teklife sıcak bakan Akif Özakyol’dan haber bekleyen Yeşil Siyahlı yönetim, daha önce Derincespor’da görev alan ve kurumsal kulüp işleyişi, TFF ile ilişkiler, organizasyonlar ile ilgili geniş bir donanıma sahip olan Volkan Elmaser ismine olumlu bakıyor. Hatta bu iki ismin de Kocaelispor’a kazandırılması da gündeme alınan bir diğer konu. Bu arada Elmaser hali hazırda Yavuzspor’da başkanlığa devam ediyor. Erdem ÖVÜÇ

Bugün 17:15 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Deniz - Abi birakin bu isleri para yok disaridan bir de mudur transferi mi yapiliyor. Belediye vb bunlara 1 kurus vermesin

Yanıtla . 0Beğen 27 Haziran 19:22

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Engin Korukır: Gerçekçiyim, kimseye hayal satmam! mask
Engin Korukır: Gerçekçiyim, kimseye hayal satmam!
kocaelispor'da Korukır dönemi mask
kocaelispor'da Korukır dönemi
Belediyeler güreşlerden vazgeçiyor! mask
Belediyeler güreşlerden vazgeçiyor!
Aman dikkat Körfez! mask
Aman dikkat Körfez!
Ronaldo’nun doğduğu adadan madalya ile dönün çocuklar! mask
Ronaldo’nun doğduğu adadan madalya ile dönün çocuklar!
Arnavutköy’ün yeni hocası tanıdık biri mask
Arnavutköy’ün yeni hocası tanıdık biri
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak mask
Kocaeli'de 195 firma eleman alacak
Kocaelili aile tatil yolunda kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı mask
Kocaelili aile tatil yolunda kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı
Kocaelili başpehlivan Tanju Gemici, Gebze'deki güreşte dışlandı mask
Kocaelili başpehlivan Tanju Gemici, Gebze'deki güreşte dışlandı
92 oy alan bağımsız aday İstanbul’daki sonuca itiraz etti! mask
92 oy alan bağımsız aday İstanbul’daki sonuca itiraz etti!
Şevki Yılmaz'ın damadı müdür oldu mask
Şevki Yılmaz'ın damadı müdür oldu
Herkes şokta! 130 milyon nereden çıktı? mask
Herkes şokta! 130 milyon nereden çıktı?

GALERİ

Sabah 4'te geldiler, 60 saniyede çıktılar! 80 bin liralık dev soygun mask
Sabah 4'te geldiler, 60 saniyede çıktılar! 80 bin liralık dev soygun
Eskihisar feribot iskelesi yolunda kaza: 2 yaralı mask
Eskihisar feribot iskelesi yolunda kaza: 2 yaralı
Feci kazada hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı mask
Feci kazada hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı
Ballıkayalar Tabiat Parkı doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu mask
Ballıkayalar Tabiat Parkı doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu
Kocaeli'nin zenginlikleri Kanal 7 ekranlarında mask
Kocaeli'nin zenginlikleri Kanal 7 ekranlarında
Hünkar’da huzura Ali Gürbüz çıktı!.. mask
Hünkar’da huzura Ali Gürbüz çıktı!..
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL