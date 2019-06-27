Kocaelispor’da yeni kulüp müdürü…

Kocaelispor’da kurumsal anlamda da çalışmalar devam ediyor. Bahri Yavuz döneminde Kocaelispor’un yükünü çeken Kulüp Müdürü İlker Uzel’in istifasının ardından gözler yeni kulüp müdürünün kim olacağına çevrildi.

SANCAKTEPE’DE ÇOK BAŞARILIYDI

Yönetim kurulu amatör ligden 2. Lig’e kadar yükselen ve istikrarlı çizgisini hiç kaybetmeyen Sancaktepe Belediyespor mucizesinin mimarları arasında gösterilen Kırmızı Akif Özakyol ile temasa geçti ve Başkan Hüseyin Üzülmez aynı zamanda İzmitli olan Özakyol’u Kocaelispor’da görmek istediğini ifade etti.

VOLKAN ELMASER İLE BİRLİKTE

Teklif için teşekkür eden ve teklife sıcak bakan Akif Özakyol’dan haber bekleyen Yeşil Siyahlı yönetim, daha önce Derincespor’da görev alan ve kurumsal kulüp işleyişi, TFF ile ilişkiler, organizasyonlar ile ilgili geniş bir donanıma sahip olan Volkan Elmaser ismine olumlu bakıyor. Hatta bu iki ismin de Kocaelispor’a kazandırılması da gündeme alınan bir diğer konu. Bu arada Elmaser hali hazırda Yavuzspor’da başkanlığa devam ediyor. Erdem ÖVÜÇ