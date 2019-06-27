Sır’dan Deniz’e destek

Gebzespor’un çilesini çeken isimlerden, eski başkan Abbas Sır, yarınki genel kurul sonrası başkanlığa gelecek olan Karadenizli iş adamı Hüseyin Deniz’e güvendiğini belirtti.

BAŞARILAR DİLİYORUM

Yarın akşam saat 18.00’de Gebzespor Tesisleri’ndebaşlayacak olan genel kurulda tek liste ile seçime girecek olan Karadenizli iş adamı Hüseyin Deniz’e eski başkan Abbas Sır’dan destek geldi. Sır “Gebzespor için yeni bir sayfanın açılması gerekiyor. Böyle bir camianın amatörde yer alması herkesin ayıbıdır. Hüseyin Bey’e ve ekibine yeni dönemde başarı dilerim. Abbas Sır olarak yapabileceğim bir şey varsa her zaman yanlarımdayım. Hüseyin Bey’in verdiği iddialı demeçlerin karşılığını alacağına inanıyor ve Deniz’e başarılar diliyorum” dedi.