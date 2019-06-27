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Körfezli öğrencilere kötü haber!

Körfez Belediyesi koordinesinde 3 bin Öğrenciye aylık 150 TL burs ödeyen Günışığı Derneği, ekonomik kriz nedeniyle bursları sonlandırdığını duyurdu. Dernek SMS yöntemiyle bursların sonlandığını ilan etti.
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Körfez Belediyesi koordinesinde olan ve Başkanlığını İsmail Baran’ın yaptığı Gün Işığı Derneği, 3 bin öğrenciye 150 TL burs veriyordu. Dernek, burs alan öğrencilere dün SMS yoluyla bir bilgilendirme mesajı attı ve ekonomik krizden dolayı bağış alamadıkları için bursları sonlandırdıklarını bildirdi. Gönderilen mesajda "Sevgili öğrenci arkadaşlarımız… Belediyemiz himayesinde bir sosyal sorumluluk projesi olarak 2004 yılından kurulan Gün Işığı Derneği tarafından üniversite öğrencilerine yönelik, bağışçılarımızla sürdürmekte olduğumuz eğitim yardımı çalışmamız; dünya ve ülkemizde yaşanan ekonomik sorunların derneğimize yapılan bağışları olumsuz yönde etkilemesi sonucu devam ettirilememiştir. Anlayışınızı bekler eğitim hayatınızda başarılar dileriz. Körfez Belediye Başkanlığı..." ifadeleri yer aldı.

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Yorumlar

(3)
03

Aliço - Körfezde direklere asılan ışıklı kirazların tanesi 450,00 TL+ KDV idi, ışıklı kirazlar eğitimden daha önemli, bu sadece bir örnekti.

Yanıtla . 2Beğen 27 Haziran 15:39
02

Ersin - ismail barani arar olduk çalışanlara verilen avans bile kalktı bu nasil iştir

Yanıtla . 1Beğen 27 Haziran 15:31
01

Hakan - Ne oldu deniz bittimi

Yanıtla . 1Beğen 27 Haziran 15:30
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