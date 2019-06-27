İşte Kocaeli'nin altın çocukları

Liselere Giriş Sınavı(LGS) 1 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilmişti. 1 Milyon 29 bin 555 öğrencinin katıldığı sınavda 565 öğrenci 90 sorunun tamamını doğru cevaplayarak birinci oldu. Geçtiğimiz gün açıklanan sonuçlara göre ise ilimizde toplam 14 öğrenci 500 tam puan alarak birinci oldu. 3 öğrenci Başiskele’den, 1 öğrenci Derince’den, 1 öğrenci Gebze’den, 3 öğrenci Gölcük’ten, 4 öğrenci İzmit’ten ve 2 öğrenci Körfez’den 500 tam puan alarak birinciler kervanına adını yazdırdı.

500 TAM PUAN ALANLAR

Efe Özbal (Özel Başiskele Doğa Bilim Ortaokulu), Murat Çulha (Başiskele Kocaeli Bilgili Kültür Ortaokulu), Zeynep İrem Altun (Başiskele Kocaeli Bilgili Kültür Ortaokulu), Kerem Acar (Derince Özel Asaf Ortaokulu), Çağla Dilan Ayar (Gebze Emlak Konutları Ortaokulu), Mehmet Efe Yüksel (Gölcük Kocaeli Sanayi Odası Dumlupınar Ortaokulu), Ayman Salpagarov (Gölcük Kocatepe Ortaokulu), Esila Özdemir (Gölcük Özel Özden Boğaziçi Koleji Ortaokulu), Yusuf Yılmaz (İzmit Edebali Ortaokulu), Işıl Özen (İzmit Özel Kocaeli Bilnet Ortaokulu), Orhan Yavuz (İzmit Özel Seymen Ortaokulu), Murat Deniz Korkmaz (İzmit Yahya Kaptan Ortaokulu), Özlem Merve Koca ( Körfez Özel Körfezim Ortaokulu), Sena Cimşit (Körfez Özel Körfezim Ortoakulu) Selin BECER